美國大選「Pornhub流量也攀高」　開票完一堆人急著紓壓

▲Pornhub公布美國大選當天的流量分析。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

色情片網站Pornhub表示，在11月5日美國總統大選當天，全美的日間流量比平均值高出7%，儘管傍晚至晚間一度下跌，但大家看完開票之後，又在隔天凌晨重新回到成人平台，想要好好放鬆一下。

紐約郵報指出，不論是支持共和黨的紅州，或者力挺民主黨的藍州，在大選當天，許多人都透過成人內容尋求慰藉。

根據Pornhub數據，5日凌晨5時開始，網站流量比平均值多出9%，並且一路攀升，7時至8時達到比平均值高出15%的高峰。直到下午3時，流量才跌到平均值以下，晚間7時甚至比平均值少了19%。

▲Pornhub流量在日間攀高，晚上開票期間下跌，川普宣布勝選之後又回彈。（圖／翻攝pornhub.com）

平均而言，在大選當天，全美凌晨6時至晚間6時的流量，比平均值成長7%。晚間6時至午夜，則比平均值減少16%。由於每天有數百萬美國人訪問Pornhub，因此漲跌幅代表的人數，都相當可觀。

在大選結果大致底定的6日凌晨，選民目光陸續回到Pornhub。川普6日凌晨2時45分上台宣布勝選之後，流量幾乎立刻回彈到平均值以上，「我們只能假設，在觀看各州清點選票的漫長一夜之後，人們需要放鬆一下。」

不過，由於Pornhub目前在阿拉巴馬州、阿肯色州、愛達荷州、印第安那州、堪薩斯州、肯塔基州、密西西比州、蒙大拿州、內布拉斯加州、北卡州、奧克拉荷馬州、德州、猶他州、維吉尼亞州都被禁止，因此上述14州的數據不包括在內。