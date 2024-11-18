台灣校園A片驚見嘉義某高中課桌椅　校方氣炸喊告「絕不寬待」

▲網紅拍攝台灣校園A片，嬌喊「老師真的好色」，不料場景竟出現某高中課桌椅。（圖／翻攝畫面）

記者翁伊森、柯沛辰／嘉義報導

台灣某網紅拍攝的女學生與男老師的校園劇情A片，不料場景出現印有嘉義縣某高中校名的課桌椅，且影片近期在網路流傳，讓不少網友都以為真的在校內拍攝。校方18日發聲明回應，不肖人士擅自使用「本校淘汰課桌椅」作為不雅影片道具，已嚴重侵害校譽，將追究涉案者民、刑事責任，呼籲外界勿散布不實訊息。

該網紅拍攝付費色情影片，從中可見女主角戴著口罩，與男方在一處被布置成閱讀空間的場景進行性行為，口中還不斷喊著「老師真的好色」。由於鏡頭角度明顯拍下課桌椅上出現的「ＯＯ高中」校名，影片經下載後，在社群網路瘋傳，不僅當地民眾看了一頭霧水，連在校師生都有收到，讓校方不堪其擾。

▲由於現場地點不明，看似是一處閱讀空間，因此有民眾一度以為是在該校校內。（圖／翻攝畫面，下同）

校方18日晚間發聲明表示，近日發現有不肖人士，未經本校同意，擅自惡意使用「本校淘汰之木製課桌椅」作為攝不雅影片之道具，該影片以商業模式行銷，意圖與本校產生不當連結，致有混淆，嚴重侵害本校校譽及本校學生之名譽。本校對於此等行為嚴厲譴責。此舉不僅侵害本校名譽，更對社會大眾造成不良影響。

校方鄭重聲明，從未提供『本校淘汰之木製課桌椅』予不肖人士使用，任何冒用本校學生及本校人事物之一切相關行為皆屬觸法，請社會大眾及社群軟體使用者，不肖人士之商業行銷模式與本校均無涉，請勿散布不實訊息。

校方呼籲社會大眾共同維護網路環境，勿輕信未經查證之訊息為保障本校及本校學生權益，本校將依法追究涉案者之相關民、刑事責任，一經查獲本校將適時採取法律行動，絕不寬待。

縣府教育處表示，縣轄學校淘汰之課桌椅，依規定於台北惜物網進行拍賣外、也媒合公益團體進行公益使用，且本府進行查察，該校校內並無不雅影片之行為發生。對不明人士將課桌椅作為不雅影片拍攝之道具，本府嚴正譴責，將保留法律追訴權，請該業者務必盡速下架，以免不雅影片影響學校校譽，也避免觸犯刑法第310條第2項「意圖散布於眾，而以文字或圖畫，指摘或傳述足以毀損他人名譽之事」之加重誹謗罪。