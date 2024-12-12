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合勤投控攜手法務部調查局　簽署MOU共築國家資安防線

▲▼ 務部調查局副局長吳副梅（右）致贈感謝獎牌予合勤投控董事長朱順一（左）。（圖／合勤投控提供）

▲合勤投控與法務部調查局簽署「國家資通安全聯防與情資分享」合作備忘錄，共同打造更具韌性的國家級資安防護體系。圖左為合勤投控董事長朱順一，圖右為法務部調查局副局長吳副梅。（圖／合勤投控提供，下同）

記者劉昌松／台北報導

在全球資安威脅日益嚴峻的背景下，合勤投控（3704）與法務部調查局於12月11日正式簽署「國家資通安全聯防、營業秘密保護與情資分享合作備忘錄」（MOU）。此次簽署不僅展現台灣在資安領域的公私協力新高度，更標誌著跨界合作、共同守護國家關鍵基礎設施的嶄新里程碑。

合勤投控從事資安實務多年，憑藉旗下多個子公司及專業部門的技術優勢，建立起全方位的資安防護能力。兆勤科技投入資安守門員防火牆的研發，累積超過二十年的經驗，並在歐洲市場擁有穩健的市占率；國防事業部門則負責保護機敏資訊，擁有十多年的企業資安防護實績；黑貓資訊則發展出企業與機構內、外網防護的整套方案，不但為集團提供資安防護，也對外為中央機關等公私部門與企業提供資安防護解決方案。憑藉豐富的技術基礎與最新資安情資的持續收集與分析，合勤投控能為自身及客戶提供全方位的防護支持。集團內設有專職資安長，並連續三年榮獲 TCSA資安領袖獎，充分彰顯其在資訊安全保護上的卓越表現。

法務部調查局肩負國家安全及犯罪防制兩大使命，尤其資訊安全與犯罪防治是新興的重要任務。調查局處理全國資安事件，並有國際情資交換管道，握有許多即時的資安情資與相對的資安防護方法。同時調查局是執法機構，能夠對資安事件進行溯源查處與法律協助。調查局的資源與能力，不但能對資安事件進行事後鑑識，更能幫助機構與企業進行事前防範。

合勤投控董事長朱順一表示：「資安是智慧國家的基石，合勤投控擁有的資安技術與情資，與調查局擁有的資安情資與執法能力，雙方強強聯手能對國家的資安防護發揮巨大的正面影響。這次合作不僅落實『資安即國安』的理念，更象徵公私部門在資安領域攜手共進的新模式。透過技術與情資的共享，我們有信心全面提升國家資安防護能力。」

法務部調查局副局長吳富梅亦指出：「未來雙方在互信互惠的基礎上，透過事前的情資交換、資安演練，強化資安防禦能力，適時提供事中調查、溯源及鑑識等專業支援，在查處應變後分享研究分析成果以防患未然，並分享各類資安技術情報，建立共同聯防機制， 達到早期預警、緊急應變及持續維運之成效，強化台灣整體資安防護能力，更能為國際資安合作提供典範，保障國家關鍵基礎設施安全與經濟穩定。」

本次MOU合作著眼於國家資安需求，雙方聚焦以下四大方向，打造完善的資安聯防機制：

威脅情資共享與聯防協作：
建立即時威脅情資交換機制，構築全面聯防網路，提升整體防護效率。

事件應對與法律支援：
協力處理資安事件，提供溯源查處與法律依據，確保應對措施的合法性與全面性。

資安演練與應變能力提升：
模擬多樣化攻擊場景，強化防禦機制，提升各單位的應變能力。

案例分享與技術交流：
促進資安經驗分享，推動技術應用，促成資安生態系的成熟發展。

此次MOU的簽署，象徵公私協力邁入嶄新階段。合勤投控與法務部調查局將持續深化合作，以技術共享與策略整合為核心，共同打造更具韌性的國家級資安防護體系，全面守護數位基礎建設安全，為台灣邁向智慧國家的願景注入強勁動能。

▲▼ 務部調查局副局長吳副梅（右）致贈感謝獎牌予合勤投控董事長朱順一（左）。（圖／合勤投控提供）

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