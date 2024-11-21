調查局也有霸凌案　徐巧芯爆林維成酒醉罵幹部「還有望升副處長」

▲國民黨立委徐巧芯。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

勞動部勞發署39歲吳姓員工4日在辦公室輕生，被爆疑遭分署長謝宜容職場霸凌，引爆眾怒。國民黨立法委員徐巧芯今（21日）點名調查官「林維成」也涉職場霸凌，每逢喝醉酒後，會去值日官室騷擾值日官，辱罵副主任，辱罵據點，平日辱罵幹部為樂。當時調查局僅說會介入調查，但卻沒有公布結果，還有望升副處長，要求法務部長鄭銘謙調查。

徐巧芯說，自己2022年的時候就曾經指出，調查局存在的霸凌問題，當時因為前新竹市長林智堅論文抄襲案爆發時，受害者余正煌遭到施壓，還被身為主任的林維成，「考績打了乙等」，引發軒然大波。這其實就是職場霸凌。而且不只如此，時任新竹調查站主任林維成在同仁間的評語為，「自己愛應酬又不想被外人當細漢，就想拗站裡同仁幫忙開車擋酒，同仁不克出席就遭林大主任罵N小時不給回家，這種人還能位居高職，貴局前景堪憂」、「每逢喝醉酒後，會去值日官室騷擾值日官，辱罵副主任，辱罵據點，平日辱罵幹部為樂。」

徐巧芯今日也於司法法制委員會針對此事質詢法務部長鄭銘謙，鄭才表示，經過調查，「林維成確實有不適任的事實」，因此當時已經懲處並且調離主管職。那當初為什麼沒有對外公布調查結果？不就是想大事化小，小事化無？

徐巧芯進一步指出，更糟的是，林維成的案子已被輕輕放下，不僅身兼輔導員身分，調查局界更傳聞長官考慮將他升為副處長。在勞動部霸凌事件後，多位調查局的同仁們忿忿不平的表示，什麼時候才要輪到他？顯然此人是長時間霸凌下屬，且並無因為遭到處分而悔改。

徐巧芯說，調查局的同仁有時會自己做匿名的評比，其實有許多的單位主管都有疑似長官霸凌下屬的事情發生，台北、桃園、雲林、宜蘭、航業調查處等，多個調查站的主任都被基層同仁點名有辱罵及霸凌基層同仁的情事。而在一個都是調查局同仁的Line群組更提到，「勞動部霸凌可以送檢調，那檢調單位的霸凌該送哪？」這句話看了實在讓人感到無奈。

徐巧芯也在質詢時要求法務部，針對吹哨者提供給自己的資料，完成這些疑似霸凌案件主管的調查，讓調查局同仁可以在公平且基本權利受保障的環境下繼續工作。