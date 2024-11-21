徐巧芯爆調查官霸凌部屬將高升　調查局澄清已懲處「升官純屬謠傳」

▲法務部調查局局本部外觀。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

國民黨立委徐巧芯今（21日）在立院質詢法務部長鄭銘謙，點名新竹市調查站前主任林維成任內涉霸凌部屬，近期傳聞可能升任副處長，調查局卻遲未公布林的懲處結果，調查局今晚回應指出，林維成2023年已被記過1次調離主管職，由駐區督察持續追蹤言行，「至有關該員將調升副處長一事，純屬網路謠傳」。

林維成去年（2023年）2月從新竹市調查站主任一職，調任同為簡任十職等的航業調查處簡任秘書至今，而非慣例調升副處長職務，屬於「明升暗降」的安排，被認為與他將新竹站調查官余正煌考績打乙等有關。

余正煌2022年和時任新竹市長林智堅，鬧出誰抄誰的台大國發所碩士論文風波，還因此對簿公堂。考績乙等事件發生後，開始傳出林維成的負面消息，包括與新竹科學園區廠商公務聚餐沒被安排坐主桌、臭罵部屬6小時出氣，平時喝醉還會跟調查站值日官「盧小小」。

▲國民黨立委徐巧芯。（圖／記者屠惠剛攝）

林維成被調往航業處之際，時任台北市議員徐巧芯更爆料林維成曾當面嗆余正煌「不要再鬧下去」、代表林的領導統御能力有問題，徐今質詢鄭銘謙重提林維成辱罵幹部為樂的往事，並指林的行為「就是職場霸凌」，調查局遲沒公布當年懲處結果，近期還傳出林可能被擢升副處長。

由於日前發生勞動部勞動力發展署1位吳姓男職員，疑因不堪上司的職場霸凌行為、選擇在辦公室內自縊身亡，輿論質疑勞動部處理不公、眾怒升溫，行政院長卓榮泰今更要求各部會重視所屬職場霸凌類似事件，要求一週內完成調查，若有就處理，若無則檢視防範機制是否安全。

調查局今晚發布澄清聲明指出「本局於111年間獲悉後積極調查該案，迅速對該主任之不當行為，調派其他單位秘書職務，並作出行政懲處記過一次之處分，同時責成駐區督察持續追蹤該員後續言行。至有關該員將調升副處長一事，純屬網路謠傳。」



調查局強調，為建構職場健康友善環境及避免員工身心遭受不法侵害，使同仁安心投入工作，對於職場霸凌案件相當重視，如有違反相關規定必定究責重懲。