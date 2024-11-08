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調查局金融掃黑60億破111案　扣1500萬保時捷...床下還藏5千萬

記者黃哲民／台北報導

調查局日前動員19個外勤調查處站，分別報請12個地檢署指揮，同步發動全國第2波金融掃黑專案，共查緝111案、不法金額合計近60億元，並查扣嫌犯坐擁的市價1500萬元保時捷跑車、LV名牌包、勞力士手錶等物與現金8661萬餘元，案情共同點之一，仍是以高額獲利為餌，隨機誘騙民眾花大錢投資卻斷頭，血汗錢全遭詐團主嫌笑納。

▲▼調查局報請各地檢署指揮，同步發動全國第2波金融掃黑專案，查扣嫌犯用贓款購買的市價1500萬元保時捷跑車，還在嫌犯床下搜出5000多萬元現金與各類奢侈精品。（圖／調查局提供）

▲調查局報請各地檢署指揮，同步發動全國第2波金融掃黑專案，查扣嫌犯用贓款購買的市價1500萬元保時捷跑車。（圖／調查局提供）

調查局今年（2024年）8月間發動全國第1波金融掃黑專案，共偵辦150案、查獲不法金額30億餘元，上月（10月）31日起至本月（11月）6日，鎖定「違法操縱股票市場」、「惡性金融詐貸」、「非法經營地下金融」、「惡意逃漏稅捐」及「虛增公司資本」等5大類不法案件，再發動本次第2波專案。

▲▼調查局報請各地檢署指揮，同步發動全國第2波金融掃黑專案，查扣嫌犯用贓款購買的市價1500萬元保時捷跑車，還在嫌犯床下搜出5000多萬元現金與各類奢侈精品。（圖／調查局提供）

▲調查人員在嫌犯住處「掀床式床鋪下」查扣藏匿的現金及收藏精品。（圖／調查局提供）

調查局台北市調查處等19個外勤處站各自蒐證，分別報請台北地檢署等12個地檢署指揮，共查緝111案，搜索184處地點、約談434人，查獲不法金額合計59億6173萬餘元，並查扣保時捷PORSCHE跑車1輛、CHANEL、Louis Vuitton名牌包與勞力士、浪琴、萬寶龍、DAUMIER名錶、黃金手鍊等高檔精品33件，以及現金8661萬餘元。

其中情節較重大個案，包括假律師李克毅2023年涉造假吹捧體質欠佳公司的營運前景，並虛偽增資發行新股、號稱即將上市上櫃，再以恆凱律師事務所名號提供信託專戶、履約保證，誘騙民眾購買被包裝假象的公司股票，藉此不法獲利5億餘元，本案由北檢指揮偵辦，李男已被羈押禁見。

▲▼調查局報請各地檢署指揮，同步發動全國第2波金融掃黑專案，查扣嫌犯用贓款購買的市價1500萬元保時捷跑車，還在嫌犯床下搜出5000多萬元現金與各類奢侈精品。（圖／調查局提供）

▲▼調查人員在搜索現場清點扣押現金。（圖／調查局提供）

▲▼調查局報請各地檢署指揮，同步發動全國第2波金融掃黑專案，查扣嫌犯用贓款購買的市價1500萬元保時捷跑車，還在嫌犯床下搜出5000多萬元現金與各類奢侈精品。（圖／調查局提供）

此外，桃園1名黃姓男子涉無照招攬投資期貨，標榜由他代操下單買賣、獲利遠高於銀行定存，保證期滿可取回本金，但黃男僅實際投資約2成，其餘用於購買奢侈名品等個人享受，不法金額高達8600萬餘元，檢調除查扣他用贓款買的保時捷跑車，更在他的床下搜出5000多萬元現金，移送桃園地檢署偵辦。

調查局分析指出，本次專案查獲案情共同點之一，仍是以高額獲利為餌，隨機誘騙民眾花大錢投資，包括未經主管機關許可的無照期貨、地下盤商等犯罪集團，透過網路平台、通訊軟體群組及APP，吹噓自身獲利能力、刻意包裝金融商品外觀，搭配偽造金融證照，招攬不懂金融證券相關法規的大眾投資，最後捲款斷頭，受害人血汗錢全遭詐團主嫌笑納。

▲▼調查局報請各地檢署指揮，同步發動全國第2波金融掃黑專案，查扣嫌犯用贓款購買的市價1500萬元保時捷跑車，還在嫌犯床下搜出5000多萬元現金與各類奢侈精品。（圖／調查局提供）

▲▼調查人員在搜索現場扣押嫌犯坐擁的各類奢侈精品。（圖／調查局提供）

▲▼調查局報請各地檢署指揮，同步發動全國第2波金融掃黑專案，查扣嫌犯用贓款購買的市價1500萬元保時捷跑車，還在嫌犯床下搜出5000多萬元現金與各類奢侈精品。（圖／調查局提供）

調查局強調，為促進社會大眾對金融法治信任及資本證券市場信心，避免民眾財產權相對剝奪，將持續嚴查速辦相關不法金融案件，掃蕩妨害產業發展的犯罪集團，展現政府堅持打擊非法經濟活動與破壞社會治安的一切作為。

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