周董演唱會有人「趴睡、打手遊」！沒票鐵粉心痛：真的會破防

▲周杰倫演唱會落幕。（圖／杰威爾提供）

記者鄺郁庭／綜合報導

天王周杰倫在大巨蛋辦的《嘉年華世界巡迴演唱會》8日完美落幕，網上仍話題不斷。就有粉絲看到其他觀眾一些令人傻眼的舉動，像是在位子上睡覺、打手遊、自拍等等，忍不住為真粉抱不平，「花5880進來聽周杰倫唱安眠曲的嗎」、「別人在外面辛苦求票，啊你在配周杰倫歌聲打遊戲」，掀起議論。

有人在Threads表示，看到有觀眾在位子上趴著睡覺，還一直轉頭問另一半「要不要走了？」睡飽起來則開始悠哉的吃巧克力，「真的讓人很生氣欸！」

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也有人看到在位子上一直玩手遊，根本沒在看周杰倫的觀眾，「我聽到一半牙起來，別人在外面辛苦求票，啊你在配周杰倫歌聲打遊戲，而且打了不知道多久。」但他也強調，「我只是想表達我很愛周杰倫，也有更多歌迷也想看演唱會，雖然他花錢了，但是就覺得如果要打遊戲可以回家打，但是我也尊重他的選擇。」

有人則指出，自己在某場坐A4區，「整區的人一堆都看起來像在做詐騙或直銷的，而且那些人根本不會唱幾首，整場只會一直自拍，唉…」他還不小心聽到有人為了聽周杰倫演唱會大噴錢，「第一排有人花了21萬，第三排有人花了15萬。」

就有不少網友感嘆，看到有人有票卻在位子上睡覺、打手遊、一直自拍；有人沒票卻特地跑到大巨蛋想聽漏音、狂滑社群平台看別人錄的片段、直接到場外求票。讓人覺得更難過的是，場內其實還有空位，開唱到結束都沒人坐，「黃牛寧可空也不原價賣你。」

有鐵粉則是忍不住留言，「到底為什麼不回家睡就好」、「夜曲前奏就直接哭了，還睡得著？把票讓給我好不好」、「真粉沒搶到票…真的很容易破防，打遊戲真的可以回家舒舒服服的打～跟風的～為了打卡炫耀的大可不必！」「一堆朋友沒辦法進來，看了真的好想抓狂。」

但也有人認為，「如果不是買黃牛，憑自己本事買到正規票還付了錢，為什麼要被這樣拿出來鞭啊？」「難道演唱會就一定要怎樣嗎？你自己在拍影片公審別人的同時，你就有認真看演唱會了嗎」、「事實就是他有買票，他也沒礙到任何人。」