高鐵淋水媽再發文　曝雙方「互相道歉了」：選擇繼續往前走

▲高鐵旅客發生糾紛。（圖／記者楊永盛翻攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

高鐵乘客昨（8）日因自由座坐位爆發紛爭，一位藍衣女子疑似對小孩潑水，而母親則拿水淋對方頭上反擊，場面相當混亂。對此，該名母親晚間也在Threads發文還原事件始末，引發討論。稍早她再度發文，提到很多人指出小孩在事件過程罵髒話不妥，她已經詢問心理諮詢師，也深深思考過。另外，她也曝光事件結尾，就是雙方互相都道歉了，「昨天遇到的事情不會影響我們家對未來道路風景的期待。我們選擇繼續往前走，希望大家也是。」

母親全文如下：

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關於很多人指出我兒子在事件過程中罵髒話不妥，有看了大家的意見，也反覆思考這問題，我今早特別為了這件事情諮詢了兒童心理諮詢師，以下引用心理諮詢師的回覆：

「兒子第一時間用講髒話來回擊，那個我解讀是孩子選擇了他認為他人生中目前可以反擊出來的最兇狠的方式。

他既不能打對方、也不確定他還可以怎麼樣幫自己，為自己說話，所以髒話有時候就是這樣的一個回擊的能量。」

昨天我們在新竹下車處理這件事的結尾，藍衣女生決定要跟我兒子因為潑水一事道歉，但我兒子在一進門時就先鞠躬對藍衣女生說：對不起，我不應該罵髒話。藍衣女生表示她根本沒聽到所以沒關係。接著藍衣女生也跟我兒子道歉，我兒子也點頭接受。我本人也因為倒水一事對藍衣女子做出道歉，藍衣女子也接受。以上都有兩名警察在旁作證。

昨晚睡前，兒子焦慮的來問我：「全台灣的 人是不是都覺得我們家做錯了？我是壞小孩嗎？我只是那個時候覺得很害怕……」所以，昨晚我們一家都在反覆思考，但我們真的百思不得其解。

被攻擊自衛的回防，是人的自動反應，我們無意主動傷害別人，當下只是一個媽媽看到孩子被人攻擊的保護方式，所以選擇用對方的方式回應對方。

我昨天也反覆思考自己在昨天過程中是不是還可以再做什麼，更能減輕我兒子所承受的這些的壓力，如果我當下請先生先把小孩帶離開現場再倒對方水會比較好嗎？我也帶著孩子去諮詢，甚至我檢討自己是不是不該反擊？

諮詢師說：「身為父母第一時間保護自己的小孩，天經地義；合情合理，反而我更覺得妳當下就當著孩子的面淋在她頭上，孩子會覺得那個當下，我爸媽沒有遺棄我、背叛我，那個當下的被接住情緒，後面再多都換不回來的。

事後可以跟孩子說，妳也許不是符合教科書的百分之百媽媽，但妳絕對是發生事情，會百分之百保護自己小孩、跟和小孩站在一起的媽媽。」

人生很長，會遇到的事情很多，昨天遇到的事情不會影響我們家對未來道路風景的期待。我們選擇繼續往前走，希望大家也是。