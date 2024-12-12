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台南市勞工局麻豆曾文市政願景園區　「台南好生活台南呷頭路」市集活動

▲為實踐台南市長黃偉哲「希望家園」的施政願景，勞工局將於12月28日上午9至12時，在麻豆區「曾文市政願景園區」舉辦「台南好生活 台南呷頭路」市集活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲為實踐台南市長黃偉哲「希望家園」的施政願景，勞工局將於12月28日上午9至12時，在麻豆區「曾文市政願景園區」舉辦「台南好生活 台南呷頭路」市集活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為實踐台南市長黃偉哲「希望家園」的施政願景，勞工局將於12月28日上午9至12時，在麻豆區「曾文市政願景園區」舉辦「台南好生活 台南呷頭路」市集活動。

市集結合就業徵才、義剪服務、親子DIY手作體驗、勞動法令闖關遊戲、有獎徵答、視障按摩及木工作品義賣等多元活動，為鼓勵市民朋友踴躍參加，當日參加民眾可獲得見面禮；參與求職活動、投遞履歷1家可兌換環保杯袋、2家可兌換環保提袋，品項數量有限，送完為止，相關活動資訊可洽(06)6320310、6330820。

▲為實踐台南市長黃偉哲「希望家園」的施政願景，勞工局將於12月28日上午9至12時，在麻豆區「曾文市政願景園區」舉辦「台南好生活 台南呷頭路」市集活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

勞工局長王鑫基表示，「曾文市政願景園區」已於2024年8月29日揭牌啟用，提供曾文地區民眾就近洽公。透過12月28日「台南好生活 台南呷頭路」市集結合就業徵才活動、闖關遊戲等，進一步讓在地民眾了解勞工局提供就業徵才、職業訓練、勞動法令、職業安全衛生…..等相關服務。此外，為了協助身心障礙者及弱勢勞工就(創)業，勞工局創設晴天創意築夢坊服務計畫，當日市集邀請晴天坊的夥伴設攤展售，包含有Q版造型為大地祈福的黏土神明公仔、實用多功能帆布包，還有傳統中國結編織手作品等自製產品，這些由身心障礙者或弱勢勞工巧手打造的精美藝術飾品，送禮自用兩相宜；現場也可以自己動手體驗，製作專屬自己獨一無二的手工藝品。

▲為實踐台南市長黃偉哲「希望家園」的施政願景，勞工局將於12月28日上午9至12時，在麻豆區「曾文市政願景園區」舉辦「台南好生活 台南呷頭路」市集活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

首次在曾文市政願景園區辦理徵才活動，28日現場提供和德昌公司(麥當勞)、統一超食代公司、全聯實業公司、微笑單車公司等17家廠商、共743個工作機會，並有銀髮人才服務據點人員在現場提供就業媒合、職涯諮詢等服務。

為活絡曾文市政願景園區，現場除有全國職場達人盃技能競賽「辦桌家具工藝」職類優秀作品展示，並邀請達人盃中式糕餅職類銀牌得主—高誌鍵老師進行米製品烘焙教學，王鑫基局長進一步說技職人才是國家發展的重要基礎，希望提供舞台，讓勞工朋友的優秀作品讓更多的市民朋友看見，也帶動更多人能投入技能訓練及技藝傳承，就像高老師先後在台灣、日本和澳洲學習烘焙，創立蔬果烘焙坊，善用台灣在地食材製作健康「無麩質」的產品，獲獎無數，同時也擔任職業訓練課程講師，投身培育勞工專業職能，不僅是技術傳承，也是推廣台灣米食文化的重要助力。

▲為實踐台南市長黃偉哲「希望家園」的施政願景，勞工局將於12月28日上午9至12時，在麻豆區「曾文市政願景園區」舉辦「台南好生活 台南呷頭路」市集活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

「台南好生活台南呷頭路」活動當日不僅邀請視障團體現場演場多首膾炙人口歌曲，以及榮獲全國街頭藝人大賽最佳人氣獎的兔兔到現場與民眾互動表演，還有多樣親子體驗DIY、闖關遊戲、台南市機車修理業職業工會的新車展示活動。此外活動將運用訓練成果做公益回饋，有大台南總工會、中華醫事科技大學、社團法人中華職訓教育發展協會等單位的培訓學員義賣、義剪服務。

台南市木工業職業工會也提供書架、木椅、杯墊等手工藝品義賣，相關公益所得款項將全數捐助「做工行善團」房屋修繕用途。台南市木工業職業工會黃明華理事長說用個人所學專業，以實際行動幫助弱勢家庭改善居住環境，展現技藝傳愛的深遠意義。

為促進市民朋友對勞動基準法、就業服務法、職業安全衛生、性別平等、勞資和諧、職災保護等勞動相關法令的認識，勞工局設計了多個關卡，希望讓市民朋友藉由輕鬆、有趣的闖關遊戲及趣味有獎問答，寓教於樂有效宣傳勞動法令、提升大眾守法意識，促進勞資關係和諧，答對問題就有機會獲得精美小禮物。王鑫基表示透過本次市集活動，不僅促進就業，更讓勞工法令知識走入日常生活，深化民眾對勞動權益的認識與重視，共同推動友善職場，歡迎市民朋友12月28日一起到麻豆區「曾文市政願景園區」參加「台南好生活 台南呷頭路」市集活動。▲為實踐台南市長黃偉哲「希望家園」的施政願景，勞工局將於12月28日上午9至12時，在麻豆區「曾文市政願景園區」舉辦「台南好生活 台南呷頭路」市集活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

為響應節能減碳，欲參加活動者可搭乘大台南公車橘幹線10號與黃幹線20號路線(或至大台南公車資訊網站https://reurl.cc/gez0yV查詢)，橘幹線10號行經隆田火車站至園區(麻豆轉運站及隆田火車站皆有停靠站)，黃幹線20號行經林鳳營火車站至園區(麻豆轉運站及林鳳營火車站皆有停靠站)，市民朋友可多加利用大眾交通運輸工具參加。

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