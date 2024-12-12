台南就業中心攜手企業　為身心障礙者共築幸福職場

▲公司負責人王先生（右）以友善與包容的態度，為初入職場的小程（中）提供適應工作環境的支持，不僅展現企業的社會責任，更幫助求職者順利融入職場。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

先天智能障礙的小程，在校時透過學校安排至超商實習倉管工作，卻在高職畢業後面臨找不到工作窘境，幸在老師引薦來勞動部雲嘉南分署台南就業中心，經台南中心攜手企業合作，運用「僱用獎助措施」，成功說服雇主僱用，並經同事悉心帶領下逐漸學會擔任「倉管助理員」工作。

小程本人也以勤奮負責的態度回報雇主的信任，不僅贏得了雇主的讚賞，也深受同事喜愛。

今年19歲的小程，自幼熱愛運動，尤其喜歡唱歌、跳舞、滑直排輪和游泳。他經常跟隨身為直排輪國手的父親認真練習滑直排輪，展現出極大的專注力和毅力。他曾獲選特教班模範兒童，待人總是笑瞇瞇，但在語言表達方面略顯不足。職校畢業後，校外實習結束，小程的父親希望他能與社會保持連結，陪伴他四處求職與面試。雖然過程艱辛，並多次因「無法勝任」的理由遭拒，但父親從未放棄。在台南就業中心的協助下，小程終於在2024年8月下旬順利進入職場，擔任「倉管助理員」。對於孩子能夠成功踏入職場，小程的父親欣喜萬分，對於這份工作的到來感到無比感激，並期待孩子能繼續在職場中穩定成長。

台南就業服務人員對第一次到來的小程印象深刻，與他交流時，雖話語不多，卻始終面帶笑容。經過詳細諮詢後，了解小程曾參與校外實習，內容以倉管助理工作較為熟悉及具有安全感。然而，學習上需要反複練習，工作內容及流程不可過複雜。為有助於小程在友善職場中逐步成長，專門開發了類似的職缺，並請公司在訓練過程中保持耐心教導。

考量全天班對小程及公司在訓練時負擔較大，若藉由工時調整每日4小時學習至能獨立作業，慢慢適應後再增加工時。台南就服中心與小程現任公司合作，運用「僱用獎助措施」，不僅減輕了公司的人事訓練成本，還提高了僱用意願。經過3個月的職場適應與同事悉心照顧指導，小程已能獨立完成整理公司產品目錄摺頁、包裝及搬運等工作。

公司負責人王先生表示，小程給人親切又乖巧的印象，在員工的耐心指導下，逐漸適應工作節奏。透過勞動部的「僱用獎助措施」，不僅補助了公司職前訓練及輔導人力的相關成本，還有效協助身心障礙者融入職場環境。目前小程已對自己的工作內容日益熟悉，並開始為公司帶來實質貢獻。

台南就業中心主任洪儷瑋表示，為促進身心障礙者及其他特定對象的就業，勞動部針對願意僱用經公立就業服務單位推介的特定對象之雇主，提供每月9000元至15000元不等的獎勵金，最長可補助12個月。希望透過推動友善職場的建立，為勞雇雙方創造彼此了解與合作的契機，同時提升求職者進入職場的機會。

此外，公司以友善與包容的態度，為初入職場的就業弱勢族群提供適應工作環境的支持，不僅展現企業的社會責任，更幫助求職者順利融入職場。而透過適當的支持，身心障礙者能夠成功發揮潛力，為企業與社會創造更多正向價值。期待有更多企業加入行列，共同為身心障礙者創造更友善的工作環境。