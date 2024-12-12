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二線三星警官涉掛偽車牌！辯停路邊「遭人陷害」　檢方偵辦中

▲▼被指「台南警界謝宜容」 台南刑大隊長火速遭調職下台（圖／翻攝自Google地圖）

▲台南一名警官及妻子涉嫌掛偽車牌，檢方已介入偵辦。（圖／翻攝自Google地圖）

記者閔文昱／綜合報導

台南市一名二線三星警官及他的妻子日前被揭發，代步車輛上懸掛偽造車牌，雖然2人均否認有罪，並稱車牌可能是被人陷害，但檢方認為事件不單純，目前已在積極偵辦中，警方也已展開內部調查。

據指出，上月永康警分局員警在巡邏時，發現一輛車輛的車牌號碼十分可疑，進一步確認為偽造車牌。隨後警方深入追查，查出車主為一名二線三星警官的妻子，該車輛平日由夫妻二人共同使用，但當時兩人並不在車上，警方後續依偽造文書罪嫌函送該案至檢方偵辦。

據了解，夫妻倆在接受警方及檢方偵訊時均否認有罪，並表示車子平常停放在住處附近，因工作忙碌有時一放就好幾天，可能是遭人懸掛偽造車牌陷害，懇請檢方深入釐清真相。不過，檢方認為，夫妻倆的說法避重就輕，疑點重重，因此已通知該警官所屬單位展開內部調查。

台南市警局表示，該案已進入司法程序，目前仍在偵辦中，警局將依據檢方偵辦結果，進行妥善處置。警局強調，其基本立場是毋枉毋縱，若同仁涉案，將嚴辦到底。

有警界同仁指出，一般女性駕車遇到故障或毛病，通常都會第一時間詢問先生如何處置，自行變更車牌的機率很低，因此懸掛偽造車牌涉及刑責，由妻子擔責的可能性較小。

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