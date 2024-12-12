基層員警竟用傳真機阻詐！　葉元之轟數發部：睡醒了沒？

▲立委葉元之。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

政府打詐越打越詐，國民黨立委葉元之爆料，有基層警察抱怨，在凍結詐騙帳戶時，仍需透過傳真機向銀行通報，不僅效率低下，更延誤銀行凍結詐騙帳戶時機，加重受害人財產損失。葉元之痛批數發部，每年200億預算，到底幹什麼吃的？不能設計一個打詐系統嗎？

葉元之表示，有基層員警在匿名「靠北警察」討論區抱怨，「詐騙集團都在用虛擬貨幣、AI詐騙，警察還在傳真銀行」、「前幾天處理了匯款55筆整理到快死掉」，還有警察提到，「數發部就是全台最大詐騙集團」；顯見基層警員對於現在還在用傳真來凍結銀行帳戶，有諸多不滿，而且認為數發部對打詐毫無貢獻。

葉元之說，警員使用傳真通報有諸多問題，例如，深夜或節假日銀行人力不足無法即時處理、傳真紙張卡紙導致資訊延誤、傳真內容填錯需反覆確認，甚至銀行回撥找不到員警，這些不僅消耗基層警察心力，更會讓詐騙帳戶不能即時被凍結，會讓更多人受害。

葉元之表示，這些問題他在3月時就曾質詢過前行政院長陳建仁及前數發部長唐鳳，希望數發部能建立一個有效率的打詐系統，官員們當初承諾改善，結果9個月過去，實際進展卻是零，「數發部到底睡醒了沒？」

葉元之不滿表示，數發部最近還亂花錢，「推出打詐LINE貼圖」，不優先加速打詐系統的上線，反倒花時間推出看似花俏、卻對實際打詐無直接助益的LINE貼圖，痛批「打詐國家隊」口號喊得再響，終究只是「講幹話」。



