　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

讓前親戚借名辦車貸　她衰淪人頭戶1原因獲無罪

記者黃翊婷／台北報導

女子小蘋（化名）因為前表姊夫阿榮（化名）以她的名義辦理車貸，曾將個人金融帳戶資料告知對方，沒想到卻淪為詐團人頭戶，還被受害者一狀告上法院。士林地院法官日前審理此案，經比對貸款資料、證人證詞，都與小蘋的說詞相符，反而是檢方這邊證據不足，最終裁定小蘋無罪。

▲▼ 車子,車窗。（圖／CFP）

▲小蘋讓前表姊夫以自己的名義辦理車貸，卻因此捲入詐騙案件。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

檢方認為，小蘋2023年2月間將自己的銀行帳戶金融卡、密碼等資料交給詐團使用，接著詐團以投資股票獲利等理由，誘騙受害者匯款15萬元至該帳戶，因此認定小蘋涉犯幫助洗錢、幫助詐欺取財等罪嫌，並依法將她起訴。

小蘋則辯稱，前表姊夫阿榮曾以她的名義辦理車貸，阿榮每個月會將車貸以及車輛罰款等費用匯給她，「我是因此才將帳戶的帳號提供給他，但沒有提供金融卡及密碼」；至於受害者匯入的款項，阿榮聲稱是不小心多匯的錢，請她幫忙領出來，再交給阿榮的現任妻子。

小蘋的表姊也證實，阿榮的確曾以小蘋的名義辦理車貸。士林地院依職權向車行求證，車行回覆的貸款資料內容，與小蘋、表姊的證述大致相符。

法官認為，小蘋與阿榮具有親屬間的信任關係，檢方出示的證據，僅能證明小蘋有將銀行帳戶的帳號提供給他人，無法證明她有把金融卡、密碼也交出去，難認有幫助詐欺或幫助洗錢的意圖，最終因證據不足，裁定小蘋無罪，全案仍可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
神隱8個月　孟耿如無預警發文！
快訊／00929配息頻縮水　復華投信首正式提3點釋疑
台大名醫性騷6人「已跳槽」　現職醫院強調：內診改其他醫師
快訊／台南警涉當環保蟑螂內鬼　4人遭搜索約談
譚艾珍被詐金額曝！　「協助秘密辦案」慘中招
快訊／台中酒駕男撞7車！　騎士搶救無效亡
LIVE／台大名醫摸進內褲！涉性騷政壇大老媳婦　校方最新回應
快訊／台中東區嚴重車禍！酒駕猛撞7車　1命危
父找她13天絕望身亡　美30歲女「機場神秘失蹤1個月」被發現

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

宜蘭三星連環車禍！煞車不及5車撞一堆　橋上排隊畫面曝

台大名醫性騷6人「已跳槽」！　現職醫院強調：內診改其他醫師處理

讓前親戚借名辦車貸　她衰淪人頭戶1原因獲無罪

快訊／警員涉當環保蟑螂內鬼　南檢依貪污+洩密罪搜索約談4人

謝宜容進看守所第1餐吃「滷豬腳+客家小炒」！入住首夜狀況曝光

路霸擋安親班門口4天「還掛議會停車證」　這下慘了：直送拖吊場

分手砲後懷胎4月！無緣婆婆護兒嗆「自己想辦法」：東西在妳身上

快訊／台中酒駕男猛撞「3車、3機車、1自行車」！　男騎士搶救無效亡

譚艾珍被詐金額曝！「協助檢警秘密辦案」慘中招　車手已羈押

快訊／酒駕男猛撞自行車「再撞3大3小車」畫面曝　1騎士命危

炒飯王冠軍「終止學生愛心餐」　老闆嘆：不是家長吃爽的地方

蔡依林唱大巨蛋？曝雙J合體可能性　新專輯「有臉見人了」：請大家把錢存好！

小鐘大巨蛋變魔術爛到全場爆笑　周杰倫虧「不想來可以交換門票XD」

林心如全程送別瓊瑤　俞小凡哽咽：感謝她對我的提拔

范瑋琪睽違5年大陸復出巡迴！　哽咽吐心聲「失去很多」網友不買單

李多慧衝武嶺被告知路不通　淋雨再度回宜蘭整路白騎QQ

全身探出火車外拍網美照　陸女下秒「頭撞樹」慘摔

韓國龍鬚糖小哥超懂梗　幽默回：中壢不是桃園

小鐘變魔術太爛被周杰倫虧「不想來可以交換門票XD」

謝宜容凌晨移送新北檢複訊　低頭不發一語

宜蘭三星連環車禍！煞車不及5車撞一堆　橋上排隊畫面曝

台大名醫性騷6人「已跳槽」！　現職醫院強調：內診改其他醫師處理

讓前親戚借名辦車貸　她衰淪人頭戶1原因獲無罪

快訊／警員涉當環保蟑螂內鬼　南檢依貪污+洩密罪搜索約談4人

謝宜容進看守所第1餐吃「滷豬腳+客家小炒」！入住首夜狀況曝光

路霸擋安親班門口4天「還掛議會停車證」　這下慘了：直送拖吊場

分手砲後懷胎4月！無緣婆婆護兒嗆「自己想辦法」：東西在妳身上

快訊／台中酒駕男猛撞「3車、3機車、1自行車」！　男騎士搶救無效亡

譚艾珍被詐金額曝！「協助檢警秘密辦案」慘中招　車手已羈押

快訊／酒駕男猛撞自行車「再撞3大3小車」畫面曝　1騎士命危

轟「謝宜容自以為獨裁者」　律師點2嚴重後果：貪瀆收押、霸凌害命

第11屆高雄國際發明暨設計展　中華醫大勇奪兩面金牌

全家「7元吃燒仙草、喝美式」靠1招！限時搶券咖啡「買1送1」

孟耿如神隱8個月「無預警發文」！低調重開臉書…PO一張圖 千人朝聖

宜蘭三星連環車禍！煞車不及5車撞一堆　橋上排隊畫面曝

應徵同公司職缺！「離職原因要老實說嗎」網一面倒：大家也知道

胡瓜錄影到一半突喊「不錄了」！　康康跪地挽留遭嗆：主持人不只你一個

幫女兒還千萬債「就此失聯」！　78歲秦煌獨住養老院…跌倒摔破頭

快訊／00929配息頻縮水　復華投信首正式提3點釋疑

歲末年終送大禮！　崑山科大辦學有成宣布4度調薪

社會熱門新聞

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

小五女童玩「傳說對決」失身　爸媽見LINE氣炸

知名醬油廠第三代出軌女員工　正宮提告1原因敗訴

撞擊瞬間曝！車故障「媽下車放三角錐」兒面前遭撞死

即／自小客酒駕猛撞7車　1騎士命危送醫

陳彥翔奪8命！她曝「僅孫女遺體完整」：我女兒到死還抱著她的寶貝

最美董座突脫稿「沒借2千萬」！來由曝

即／9槍狙殺角頭「鴨頭」　殺手殺人罪起訴

重機人妻出軌車友！超色訊息被抓包

苗栗男殺母砍子墜樓亡　逃劫10歲童曝恐懼眼神

一刀穿心慘死畫面曝！KTV混戰為救朋友反沒命

金門人目擊部隊裝甲車集結　金防部澄清了

譚艾珍被詐金額曝！「協助檢警秘密辦案」慘中招

陳彥翔奪8命免死　律師揭關鍵：就是這個but

更多熱門

相關新聞

基層員警竟用傳真機阻詐！　葉元之轟數發部：睡醒了沒？

基層員警竟用傳真機阻詐！　葉元之轟數發部：睡醒了沒？

政府打詐越打越詐，國民黨立委葉元之爆料，有基層警察抱怨，在凍結詐騙帳戶時，仍需透過傳真機向銀行通報，不僅效率低下，更延誤銀行凍結詐騙帳戶時機，加重受害人財產損失。葉元之痛批數發部，每年200億預算，到底幹什麼吃的？不能設計一個打詐系統嗎？

譚艾珍被詐金額曝！「協助檢警秘密辦案」慘中招

譚艾珍被詐金額曝！「協助檢警秘密辦案」慘中招

WiFi訊號增強器只要12元？他拆開傻眼了

WiFi訊號增強器只要12元？他拆開傻眼了

內湖母女遭詐亡　詐團又出招假冒這2人

內湖母女遭詐亡　詐團又出招假冒這2人

即／詐走母女千萬！1車手再遭收押

即／詐走母女千萬！1車手再遭收押

關鍵字：

士林地院詐騙

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

小五女童玩「傳說對決」失身　爸媽見LINE氣炸

周杰倫演唱會「第3場原定嘉賓曝」

追劇到一半老公「打呼聲突消失」！她猛搖叫不醒

周董愛車被偷！23年後現況揭曉　一查車牌傻了

女友幫男友回訊酒店妹！　內容震驚大家三觀

5種垃圾藥千萬別買　藥師點名：根本詐騙

人妻「堅持生」第四胎　娘家卻讓她心寒：孩子紅包剩600元

館長「開箱披薩」害慘達美樂！　小編緊急澄清切割

竟有「不可以瑟瑟」！LINE「6款免費貼圖」限時下載

台大名醫爆性騷！　政壇大老媳婦等6人被「伸進內褲摸臀」

即／臉書全球當機！IG和Threads也爆災情

大咖女星「輪流激戰導演製作人」求上位

快訊／今晨連3震！　最大規模4.6、震度3級

徵到周杰倫原價票！「妹子去陪睡5次」下場超崩潰

更多

最夯影音

更多

炒飯王冠軍「終止學生愛心餐」　老闆嘆：不是家長吃爽的地方

蔡依林唱大巨蛋？曝雙J合體可能性　新專輯「有臉見人了」：請大家把錢存好！

小鐘大巨蛋變魔術爛到全場爆笑　周杰倫虧「不想來可以交換門票XD」

林心如全程送別瓊瑤　俞小凡哽咽：感謝她對我的提拔

范瑋琪睽違5年大陸復出巡迴！　哽咽吐心聲「失去很多」網友不買單

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面