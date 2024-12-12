讓前親戚借名辦車貸　她衰淪人頭戶1原因獲無罪

記者黃翊婷／台北報導

女子小蘋（化名）因為前表姊夫阿榮（化名）以她的名義辦理車貸，曾將個人金融帳戶資料告知對方，沒想到卻淪為詐團人頭戶，還被受害者一狀告上法院。士林地院法官日前審理此案，經比對貸款資料、證人證詞，都與小蘋的說詞相符，反而是檢方這邊證據不足，最終裁定小蘋無罪。

▲小蘋讓前表姊夫以自己的名義辦理車貸，卻因此捲入詐騙案件。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

檢方認為，小蘋2023年2月間將自己的銀行帳戶金融卡、密碼等資料交給詐團使用，接著詐團以投資股票獲利等理由，誘騙受害者匯款15萬元至該帳戶，因此認定小蘋涉犯幫助洗錢、幫助詐欺取財等罪嫌，並依法將她起訴。

小蘋則辯稱，前表姊夫阿榮曾以她的名義辦理車貸，阿榮每個月會將車貸以及車輛罰款等費用匯給她，「我是因此才將帳戶的帳號提供給他，但沒有提供金融卡及密碼」；至於受害者匯入的款項，阿榮聲稱是不小心多匯的錢，請她幫忙領出來，再交給阿榮的現任妻子。

小蘋的表姊也證實，阿榮的確曾以小蘋的名義辦理車貸。士林地院依職權向車行求證，車行回覆的貸款資料內容，與小蘋、表姊的證述大致相符。

法官認為，小蘋與阿榮具有親屬間的信任關係，檢方出示的證據，僅能證明小蘋有將銀行帳戶的帳號提供給他人，無法證明她有把金融卡、密碼也交出去，難認有幫助詐欺或幫助洗錢的意圖，最終因證據不足，裁定小蘋無罪，全案仍可上訴。