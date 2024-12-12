　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

WiFi訊號增強器只要12元？他拆開驚見傻眼內幕　網笑噴：是小夜燈

▲▼中國一名網友花12元購買Wi-Fi訊號增強器，不料東西到貨後，卻發現裡面除了有幾顆LED燈泡外空空如也。（圖／翻攝自微信）

▲一名網友花12元購買Wi-Fi訊號增強器，不料東西到貨後，卻發現裡面除了有幾顆LED燈泡外空空如也。（圖／翻攝自微信）

記者葉睿涵／綜合報導

中國一名網友投訴，他在網上購買一款自稱是「德國進口機芯」的Wi-Fi訊號增強器，到貨後卻發現機身內部居然只裝有幾顆LED燈泡，根本無法提升網路速度，才警覺自己遇上了網購詐騙。

中國微信公眾號「芯片之家」指出，這名網友在網上選購Wi-Fi訊號增強器時，被這款宣稱有德國進口機芯、網路速度最高可達9999MB，還能讓訊號「穿牆」覆蓋全屋的產品所吸引，更重要的是這個Wi-Fi訊號增強器居然只要價2.79元人民幣（約新台幣12元），讓網友毫不猶豫地下單購買。

豈料，網友收到商品後，卻發現產品效果不如預期，網路速度也沒有變快，於是便詢問客服到底發生了什麼事。然而，賣家卻解釋稱，這款產品的效果需要一點點累積，持續使用數周後，才能顯著提升網速。

接著，信以為真的網友繼續耐心等待產品發揮效用，不料數周過去後，網路連線的情況依舊沒有任何改善。懷疑受騙的網友決定拆開機器檢查，結果發現內部幾乎是空殼，只有幾顆LED燈泡，根本沒有任何提升WiFi訊號的功能，這才驚覺自己買到的是一個「徹頭徹尾的假貨」。

這起事件曝光後，瞬間在網上引發網友熱議。網友們紛紛調侃這款產品為「有天線的LED燈」、「原來是小夜燈」、「功能是照明」、「被WiFi放大器耽誤的小夜燈」等，表達對此事件的無奈與諷刺。也有網友表示，低價商品往往暗藏風險，消費者在網購時應提高警惕，避免貪小便宜而上當受騙。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／6槍狙殺「鴨頭」！回頭再補槍　殺人罪起訴
快訊／國3追撞！安坑隧道回堵5K　紫爆龜速剩14公里
快訊／尹錫悅拒下台！　執政黨魁不挺了
周杰倫唱完親手畫圖！　大巨蛋公開「簽名3神物」
快訊／台積電秒填息！　漲20元至1060
快訊／尹錫悅發表談話「痛批在野黨」：誣陷內亂、鼓動彈劾
快訊／尹錫悅將發表談話
譚艾珍也被詐騙！　歐陽靖飆淚：金額並不小

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

WiFi訊號增強器只要12元？他拆開驚見傻眼內幕　網笑噴：是小夜燈

沒帶證件！百萬女部落客想進民宿被拒爆爭吵　保全怒：一刀砍了妳

外媒指中國「明年擬讓人民幣貶值」！消息人士：因應川普關稅戰

快訊／中國海關總署長俞建華猝逝！　享年63歲

高官爸逼分手！官二代忍情傷半年　驚見「女友變繼母」崩潰

深圳頂級豪宅爆炸「1女子墜樓」！　官方證實：1人已死亡

女遊客半個身體探出火車拍浪漫片　下秒遭樹枝重擊滾下車

港股「先升後跌」！　北京救市憧憬未能延續

睡到自然醒！19歲男炫耀舅舅安排超爽公職　陸電九局立刻澄清

賺了81萬！陸流行幫長者「代寫回憶錄」　作者：寫3本可買車

炒飯王冠軍「終止學生愛心餐」　老闆嘆：不是家長吃爽的地方

女騎士迴轉一半遇直行車　來不及騎開只好棄車保帥

小鐘大巨蛋變魔術爛到全場爆笑　周杰倫虧「不想來可以交換門票XD」

蔡依林唱大巨蛋？曝雙J合體可能性　新專輯「有臉見人了」：請大家把錢存好！

林心如全程送別瓊瑤　俞小凡哽咽：感謝她對我的提拔

范瑋琪睽違5年大陸復出巡迴！　哽咽吐心聲「失去很多」網友不買單

全身探出火車外拍網美照　陸女下秒「頭撞樹」慘摔

謝宜容凌晨移送新北檢複訊　低頭不發一語

小鐘變魔術太爛被周杰倫虧「不想來可以交換門票XD」

韓國龍鬚糖小哥超懂梗　幽默回：中壢不是桃園

WiFi訊號增強器只要12元？他拆開驚見傻眼內幕　網笑噴：是小夜燈

沒帶證件！百萬女部落客想進民宿被拒爆爭吵　保全怒：一刀砍了妳

外媒指中國「明年擬讓人民幣貶值」！消息人士：因應川普關稅戰

快訊／中國海關總署長俞建華猝逝！　享年63歲

高官爸逼分手！官二代忍情傷半年　驚見「女友變繼母」崩潰

深圳頂級豪宅爆炸「1女子墜樓」！　官方證實：1人已死亡

女遊客半個身體探出火車拍浪漫片　下秒遭樹枝重擊滾下車

港股「先升後跌」！　北京救市憧憬未能延續

睡到自然醒！19歲男炫耀舅舅安排超爽公職　陸電九局立刻澄清

賺了81萬！陸流行幫長者「代寫回憶錄」　作者：寫3本可買車

汽(機)車燃料費補繳至12／31　南桃園還有3萬件未繳逾期開罸

《AMONG US》衰捲學霸槍手案　狀態改「沒參與犯罪」玩家聲援

懶人「必做1運動」！每天3分鐘能護心　醫：趕公車也算

快訊／尹錫悅怒嗆：國會淪為「破壞民主的怪物」

別當孩子壞榜樣　開放戶外空間使用電子煙依然違法

經典賽資格賽教練團調整　陳宗宏加入陣容

快訊／國3北追撞！安坑隧道回堵5K　紫爆龜速剩14公里

桃園財團法人監督自治條例胎死腹中　魏筠痛批恐淪為首長小金庫

尹錫悅拒下台！執政黨魁不挺了　籲議員「憑良心」彈劾

大都會正式宣布簽下索托！超越大谷的天價合約細節曝光

Google地圖毛孩亂入追街景車　網笑：讓你體驗被狗追的感覺

大陸熱門新聞

深圳頂級豪宅爆炸！官方：1人死亡

女部落客想進民宿被拒爆爭吵　保全怒：一刀砍了妳

高官爸逼分手！官二代忍情傷半年　驚見「女友變繼母」崩潰

中國擬明年讓人民幣貶值　因應川普關稅戰

女遊客半個身體探出火車拍片　下秒遭樹枝重擊滾下車

快訊／中國海關總署長俞建華猝逝！

「小楊哥」所持230萬元股權被凍結

WiFi訊號增強器只要12元？他拆開傻眼了

19歲男炫耀舅舅安排超爽公職

母「賺不到錢別回來」兒離家16年　父母後悔了

曾刷新中國奧運史！自行車手徐超車禍亡

陸大幅開放准入　李紀珠：台灣金融業者機會

賺了81萬！陸流行幫長者「代寫回憶錄」

陸外交部：台灣問題就是紅線

更多熱門

相關新聞

路透：歐盟將制裁俄影子油輪船隊及中國無人機公司

路透：歐盟將制裁俄影子油輪船隊及中國無人機公司

路透社報導，外交官員指稱，歐洲聯盟（EU）大使們已同意基於俄烏戰爭，對俄羅斯祭出第15輪制裁，制裁對象包括俄國影子油輪船隊，以及為俄國製造無人機的中國企業。

內湖母女遭詐亡　詐團又出招假冒這2人

內湖母女遭詐亡　詐團又出招假冒這2人

中國擬明年讓人民幣貶值　因應川普關稅戰

中國擬明年讓人民幣貶值　因應川普關稅戰

即／詐走母女千萬！1車手再遭收押

即／詐走母女千萬！1車手再遭收押

菲律賓因應台海衝突　緊急應變計畫之研析

菲律賓因應台海衝突　緊急應變計畫之研析

關鍵字：

中國Wi-Fi訊號增強器詐騙

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

小五女童玩「傳說對決」失身　爸媽見LINE氣炸

追劇到一半老公「打呼聲突消失」！她猛搖叫不醒

5種垃圾藥千萬別買　藥師點名：根本詐騙

即／臉書全球當機！IG和Threads也爆災情

人妻「堅持生」第四胎　娘家卻讓她心寒：孩子紅包剩600元

周董愛車被偷！23年後現況揭曉　一查車牌傻了

竟有「不可以瑟瑟」！LINE「6款免費貼圖」限時下載

冷氣團來襲「周六日最凍探10度」　3階段降雨一次看

快訊／今晨連3震！　最大規模4.6、震度3級

夜市小吃「熱量排行」　雞排才第3

快訊／10級強風來了　今轉雨最冷時間曝

YTR黃小愛「瘦掉半個人」超狂對比照曝光！

《木曜4》陳百祥熱戀YTR一隻阿圓！差7歲同居認愛

不是澱粉！「5種超級食物」一吃就飽　醫大推

更多

最夯影音

更多

炒飯王冠軍「終止學生愛心餐」　老闆嘆：不是家長吃爽的地方

女騎士迴轉一半遇直行車　來不及騎開只好棄車保帥

小鐘大巨蛋變魔術爛到全場爆笑　周杰倫虧「不想來可以交換門票XD」

蔡依林唱大巨蛋？曝雙J合體可能性　新專輯「有臉見人了」：請大家把錢存好！

林心如全程送別瓊瑤　俞小凡哽咽：感謝她對我的提拔

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面