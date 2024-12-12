WiFi訊號增強器只要12元？他拆開驚見傻眼內幕　網笑噴：是小夜燈

▲一名網友花12元購買Wi-Fi訊號增強器，不料東西到貨後，卻發現裡面除了有幾顆LED燈泡外空空如也。（圖／翻攝自微信）

記者葉睿涵／綜合報導

中國一名網友投訴，他在網上購買一款自稱是「德國進口機芯」的Wi-Fi訊號增強器，到貨後卻發現機身內部居然只裝有幾顆LED燈泡，根本無法提升網路速度，才警覺自己遇上了網購詐騙。

中國微信公眾號「芯片之家」指出，這名網友在網上選購Wi-Fi訊號增強器時，被這款宣稱有德國進口機芯、網路速度最高可達9999MB，還能讓訊號「穿牆」覆蓋全屋的產品所吸引，更重要的是這個Wi-Fi訊號增強器居然只要價2.79元人民幣（約新台幣12元），讓網友毫不猶豫地下單購買。

豈料，網友收到商品後，卻發現產品效果不如預期，網路速度也沒有變快，於是便詢問客服到底發生了什麼事。然而，賣家卻解釋稱，這款產品的效果需要一點點累積，持續使用數周後，才能顯著提升網速。

接著，信以為真的網友繼續耐心等待產品發揮效用，不料數周過去後，網路連線的情況依舊沒有任何改善。懷疑受騙的網友決定拆開機器檢查，結果發現內部幾乎是空殼，只有幾顆LED燈泡，根本沒有任何提升WiFi訊號的功能，這才驚覺自己買到的是一個「徹頭徹尾的假貨」。

這起事件曝光後，瞬間在網上引發網友熱議。網友們紛紛調侃這款產品為「有天線的LED燈」、「原來是小夜燈」、「功能是照明」、「被WiFi放大器耽誤的小夜燈」等，表達對此事件的無奈與諷刺。也有網友表示，低價商品往往暗藏風險，消費者在網購時應提高警惕，避免貪小便宜而上當受騙。