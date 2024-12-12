幫香港熟女網友「解凍資金」屏東男險被騙　警急阻詐

▲東港警分局東港派出所所長黃奕鳴、警員陳美樺、吳享諾成功攔阻陳男被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

東港鎮69歲陳姓男子網路認識一名住在香港的貌美女網友，對方自稱要將當地資產匯回台灣，並匯給他港幣30萬元，但資金遭凍結，要他先匯款及寄提款卡給她解除凍結，行員發覺有異，連絡東港警分局員警，即時阻止他被騙。

東港警分局東港派出所所長黃奕鳴、警員陳美樺、吳享諾日前接獲東港鎮光復路郵局行員關懷通報，郵局內陳姓男子欲匯款及寄出提款卡給海外友人，聲稱想幫國外友人。

警方到場了解，得知陳男於網路上交友結識一名貌美女網友，對方佯稱要轉移其在香港的資產回台灣，並欲匯款港幣30萬給陳翁，惟金額遭凍結在外匯局裡，並介紹「金管會秘書委員蔡福隆」加入蔡委員社群軟體LINE的好友處理，而後對方要求陳男寄出其郵局提款卡。

黃奕鳴所長憑著其專業剖析告知他此為詐騙集團的常見詐騙手法後，他始得知遭遇詐騙集團，一再向警方及行員道謝。

東港警分局呼籲，網路交友詐騙盛行，且不分年齡層，誘使被害人陷入情網，再謊稱急需用錢、投資失利等要求匯款或是寄提款卡等，切勿輕易匯款或提供提款卡給未見過面之網友，有任何疑問均可打110或是165反詐騙專線。