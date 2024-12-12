內湖母女遭詐千萬亡　詐團又假冒「瓊瑤、張忠謀夫人」繼續騙

記者黃翊婷／綜合報導

台北市內湖區一對母女遭投資詐騙1200萬元，警方已逮捕4名車手。然而，網路上的詐騙廣告依舊層出不窮，連日前離世的作家瓊瑤也被詐團利用，與台積電創辦人張忠謀的夫人張淑芬「綁定」投放廣告，聲稱要免費送書。其實，台積電在10月底就曾發出聲明，強調張忠謀、張淑芬、魏哲家皆沒有經營臉書，也沒有透過臉書粉專或社團進行投資或贈書活動。

▲瓊瑤在12月4日離世，享壽86歲。（圖／ETtoday資料照）

台北市內湖區甯姓婦人與女兒因誤信詐團的投資話術，陸續以匯款、面交方式交付現金，除了1200萬元積蓄被詐光之外，連房屋都拿去抵押借款，報案還被承辦員警冷嘲熱諷「原來妳還活著」，最終走上絕路。目前，警方已經逮捕4名車手，2人交保、2人被法院裁定聲押。

▲張淑芬並未以個人名義經營臉書帳號或粉專、社團。（資料照／記者李毓康攝）

然而，網路上的詐騙訊息依舊猖獗，詐團成員甚至利用時事，打著先前離世的作家瓊瑤名義，假冒台積電創辦人張忠謀的夫人張淑芬在臉書投放廣告，聲稱要免費送書。在臉書社團「反詐騙聯盟」中，也有網友貼出詐團假冒AI教父黃仁勳，誘騙民眾加入股票投資群組的詐騙訊息。

此外，張忠謀在11月底出版自傳，詐團早在10月間就打著張忠謀的名義發起送書活動，連現任台積電董事長暨總裁魏哲家也被冒用。

對此，台積電曾在10月底發表公開聲明，強調張忠謀、張淑芬和魏哲家皆沒有以個人身分經營臉書帳號、粉專或社團，也沒有在上述管道舉辦送書或投資相關活動，希望民眾不要上當。

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