譚艾珍被詐金額曝！「協助檢警秘密辦案」慘中招　車手已羈押

記者林東良／台南報導

藝人歐陽靖12日分享母親譚艾珍如何成為詐騙集團的受害者，並強調了防詐騙的重要性，台南市警四分局指出，譚姓被害人遭假檢警真詐騙，詐團連騙2次，第1次面交車手被騙98萬元，第2次台南臨櫃提款110萬元備交付時，被警方及時逮捕車手成功阻詐，李姓犯嫌經檢察官聲押獲准。

▲藝人譚艾珍被假檢警手法詐騙98萬元，第2次提領110萬元欲交款車手時，幸好台南市警四分局警方主動查獲車手及時阻詐，李姓犯嫌經檢察官聲押獲准。（圖／記者林東良翻攝，下同）

歐陽靖指出，事情發生在2個多月前的某天下午，與感冒在家的孩子正在家中玩樂高積木時，母親譚艾珍表示要去看中醫便出門了。沒想到，僅僅過了不到五分鐘，家裡的門鈴便被按響，開門後發現竟是兩名員警。員警一見面便緊急詢問：「現在能聯絡到妳媽媽嗎？」她當時心想，難道母親發生了什麼意外？但警察隨後解釋，譚艾珍正在郵局準備匯款給詐騙集團，請她趕快聯絡母親阻止這一行動。雖然她一開始不敢相信，因為母親平時對投資毫無興趣，且經常提醒長輩注意網路謠言，但還是立即發訊息給母親。

在LINE訊息被已讀後，譚艾珍回覆說會馬上回家，這讓歐陽靖感到事態不妙。不久後，員警告知他們已經趕往郵局攔截。當晚，譚艾珍回家後才向歐陽靖解釋了整個事件的經過，原來她已經與詐騙集團聯繫了一段時間，之前匯款過一次，當天本來還要再匯第二次。幸運的是，當天台南安平育平派出所的員警在巡邏時，發現一名年輕人行跡可疑，經過盤查後，這名初犯的車手供出了所有事情，警方立即行動，成功阻止了譚艾珍的第二次匯款。

歐陽靖對於員警的專業和機警表示感謝，並呼籲台南市長黃偉哲嘉獎這些員警，同時也指出，詐團是利用媽媽的正義感，以「協助辦案」4字為由，請譚艾珍幫忙，這才讓她誤入陷阱

台南市警四分局副分局長洪百亮指出，四分局育平所警員孫宜楷，2024年9月26日下午執行超商防制車手提領勤務，於下午3時4分許，在安平區郡平路一處超商，發現29歲李姓男子行跡可疑，經主動盤查附帶搜索，於李嫌身上查扣偽造之公文書1張、新台幣3萬3100元及行動電話(工作機)1具等證物，即依法偵辦。

警方依假檢方公文循線聯繫已於育平路郵局臨櫃提領現金新台幣110萬元之譚姓被害人，經警方告知被害人，當下被害人才驚遭受詐騙情況，之前被害人第1次遭詐騙面交98萬元，第2次警方成功攔阻110萬元。

警方經聯繫譚姓被害人完成報案程序，經查譚女於9月25日第1次遭詐騙98萬元，係在北市面交。李嫌涉犯詐欺、偽造文書等案部分，詢後隨案移送台南地檢署偵辦，並建請檢察官聲押獲准。

警方指出，假檢警為詐騙手法，民眾務必提高警覺，請勿聽信詐騙集團假檢警話術所言，需監管帳戶，偵查不公開，要你匯款，就是詐騙。聽到詐騙電話，請冷靜、查證、求助，及時向警方報告。或撥打165詐騙專線求證，防止受騙。