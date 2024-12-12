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女街頭直播「車窗突然被打破」　300萬網目睹「搶匪奪手機」畫面

女街頭直播車窗突然被打破　300萬網目睹「手機被搶」畫面瘋傳。（圖／翻攝自X）

▲女車上直播時被搶劫。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

阿根廷女網紅米凱拉(Micaela Ybañez)與朋友在車上進行直播時，一名搶匪突然打破車窗，在鏡頭前搶走她的手機，恐怖犯案過程被所有觀看直播的網友目睹，在網路上瘋傳。

事件10日發生在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯市，在網路上擁有300多萬粉絲的女網紅米凱拉，與友人在車上直播時竟然被搶。米凱拉在Twitch直播中表示，她剛和朋友完成聖誕禮物採買，之後打算去買聖誕樹，正當她興奮談論計畫時，車窗突然被打破。

影片中可看到，米凱拉把手機架設好後，開心和朋友進行直播，沒想到話講到一半時，一名戴著安全帽的男子突然靠近打破車窗，2人受到驚嚇、車上滿是碎玻璃，後來還拍到搶匪拿著直播手機逃跑並且跳上夥伴機車的畫面。

影片在網路上瘋傳後，米凱拉在社群平台X上表示，她人現在很平安，不過因為車窗的碎玻璃都掉在身上，有被割傷，「這是我第一次在自己國家的街頭露面，也是最後一次」，同時向朋友車子被毀壞感到抱歉。

當地警方表示，他們後來沒有接獲米凱拉報案，引發網友質疑影片真實性，不過還是有許多網友安慰米凱拉，「歹徒可能透過直播跟蹤你們」、「你們去到了比較不安全的區域」、「幸好你們沒事」。

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