女子實名舉報老公開車滑手機看美眉　陸交警受理罰50元

▲大陸一名女子拍下老公在開車時邊滑手機看美眉的照片並向警察舉報。（圖／翻攝環球網，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸一名女子8日實名向交通警察舉報稱，自己的老公正在高速公路上開車，前方車輛變換車道卻沒有注意，只顧著把手機放在方向盤前，滑著「美女」的影片，過程都有拍照蒐證。泉州高速交警接報後，出動員警在休息站將人車攔下，直接開單罰款，扣除3分積分，罰款50元人民幣（約223元新台幣）作為警惕。

《環球網》報導，泉州高速交警支隊一大隊表示，12月8日上午，該隊接到一名女子的舉報稱，其丈夫駕車沿著沈海高速從廈門前往浙江，途中長時間用手機刷視頻（影片）看美女，目前正在泉州轄區路段。

女子提供的照片顯示，一名戴著眼鏡的男子正駕車行駛在高速公路上，該車左前方不遠處有兩輛小車，其中與該車相距較近的一輛壓線行駛，疑似準備變換車道；雖然與前車相距很近，但戴眼鏡男子的視線仍停留在手機螢幕上，處於播放狀態，畫面中是一名身材姣好的「美眉」。

警方接報後和女子取得聯繫，同時，派出員警到沈海高速洛陽江服務區尋獲這名肖姓駕駛，經詢問，肖姓駕駛對違法行為供認不諱，確實有妨礙安全行車的行為發生，執勤員警也當場開單處罰。