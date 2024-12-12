孕妻逼夫負擔40萬月子中心　潔哥建議「那就離婚吧」：開銷在後面

記者黃翊婷／綜合報導

一名人夫因為孕妻要求住40萬元的月子中心，如果不同意就要離婚，讓他感到很煩惱。網紅潔哥（李秉潔）表示，「我這邊呢，給這位兄弟的建議是，那你就離婚吧」，雖然她也是月子中心派，但如果為了要住昂貴的月子中心，反而造成家庭負擔，她覺得很不划算，畢竟孩子真正的開銷還在後面。

▲潔哥是月子中心派。（圖／翻攝自Facebook／潔哥李秉潔）

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該名人夫日前在PTT發文，聲稱妻子覺得「一輩子就生這麼一個」，要求入住要價40萬元的月子中心，希望能夠好好調養身體，甚至放話如果不同意，小孩生下來就要離婚，但他希望把錢省下來，畢竟後面還有小孩的奶粉錢等費用需要支出，夫妻倆已經為了此事多次發生爭吵，讓他感到很煩惱。

對此，潔哥11日在臉書發布影片分享自己的看法，她表示，自己是月子中心派的，因為她與丈夫都沒有後援，產後照護以及育嬰知識都是在月子中心完成，但她住的是平價月子中心，服務也很好，現在小孩都4、5歲了，她有時候還會想要再回去住一陣子。

潔哥直言，對於該名人夫的煩惱，「我這邊呢，給這位兄弟的建議是，那你就離婚吧」，她覺得坐月子這件事情應該量力而為，如果為了住昂貴的月子中心，造成家庭負擔，反而更不划算，畢竟小孩真正的開銷還在後面。