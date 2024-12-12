父為了找她13天絕望身亡　女「機場神秘失蹤1個月」終於被發現





▲失蹤長達1個月，女子被發現平安。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

美國夏威夷30歲女子漢娜(Hannah Kobayashi)上月在加州轉機時突然神秘失蹤，父親萊恩(Ryan Kobayashi)為了尋找她特地飛到當地，沒想到13天後傳出身亡消息，如今在她失蹤長達1個月後終於被發現平安。

30歲女子漢娜，11月8日從夏威夷搭機到洛杉磯機場轉機時，突然在機場內失去蹤影，她原本計畫前往紐約旅行，家人後來沒接獲她的消息趕緊報案，父親萊恩在她失蹤隔天也飛到洛杉磯，希望能盡快找到女兒。





▲父親特別飛到洛杉磯找人。（圖／達志影像／美聯社）

漢娜失蹤的消息傳出後，讓警方展開大規模搜索，後來卻傳出父親萊恩突然死亡的消息，警方在機場附近停車場中找到他的遺體，證實死因為輕生。

漢娜離奇失蹤的故事讓她成為國際關注對象，甚至傳出可能是遭人口販賣等流言。洛杉磯警方稍早曾對外公布，發現漢娜是故意錯過轉機航班，並且已跨越國境進入墨西哥，在她跨越國境前曾與一名身分不明的男子相處9個小時。

漢娜的家人11日也對外證實，漢娜已從墨西哥返國並且與他們聯絡，不過沒有對外公布漢娜目前所在位置，與失蹤期間發生了什麼事，「漢娜被發現安全，我們感到無比欣慰和感激」，希望外界能尊重他們的隱私。警方表示，由於已經找到失蹤者下落，案件將會停止調查。

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