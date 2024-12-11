額頭冒「紅色痘痘」一直不消　女1年後恐怖結痂確診皮膚癌

▲女就醫發現臉上痘痘其實是皮膚癌。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

澳洲一名女子發現額頭靠近髮際線處突然長出紅色突起物，她原本以為只是一般痘痘沒有太在意，沒想到1年後痘痘都沒有消，再次就醫才發現是皮膚癌，如今患處也變成深棕色結痂，在臉上十分明顯。

32歲女子奧利維亞(Rachel Olivia)在TikTok上分享，她2年前發現額頭上突然出現一個紅色粉刺，以為沒有很嚴重便置之不理，且就診時醫生也告訴她，那可能是擠痘痘太用力所造成的丘疹。

@rachel.olivia_ Protect your skin and get it checked if you spot something new! original sound - Rachel

奧利維亞表示，「我把它留了1年，發現都不會消，所以我決定聽從自己的直覺再度就醫，醫生進行活體組織檢查後發現是癌症」，發現自己得皮膚癌讓她十分驚訝，因為她一直都不是喜歡曬太陽的人，不過年輕時有過幾次曬傷經驗。

奧利維亞表示，值得慶幸的是，所得的不是惡性黑色素瘤，而是基底細胞癌(Basal-cell carcinoma)，這是一種較常發生在臉部的皮膚癌，惡性程度很低，不太會轉移或造成死亡。

奧利維亞表示，現在她正在使用塗抹藥膏等非侵入方式進行治療，雖然效果不錯紅色痘痘逐漸剝落，現在卻變成一個很大的深棕色結痂，「看到原本一個很小的痘痘變成這麼大的東西，也相當令人震驚」，提醒大眾外出時一定要記得防曬。