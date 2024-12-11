上班第一天強迫參加聚會　18歲女被灌酒「辦公室內遭老闆性侵」

▲女子上班遭老闆性侵。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

澳洲一名18歲女子到當地清潔公司工作，沒想到上班第一天結束後，被老闆拉去參加聚會，雖然她強調自己不會喝酒，仍被灌了很多酒，後來不勝酒力在廁所嘔吐時，被老闆帶進辦公室性侵。

這起誇張案件發生在雪梨市，法院為了保護受害者，沒有對外公開老闆與受害者身分。根據法庭資料顯示，受害女子是一名年輕移民，和姊姊一起搬到當地尋找工作機會，女子成功面試上當地一間清潔公司工作，沒想到上班第一天遭到性侵。

本案近來開庭，受害者控訴，她周一開始正式工作，下午1時30分左右被老闆通知要參加員工聚會，而且聚會期間多次遭到老闆灌酒，被迫喝下多種威士忌和龍舌蘭酒。

女子後來受不了跑去廁所嘔吐時，遭老闆發現帶進辦公室，性侵過程中，雖然她的姊姊拼命打電話，然而老闆接起電話就掛斷、繼續性侵。

新南威爾斯地方法院法官Michael King認為，老闆當時看到女員工嘔吐，很明顯知道對方受到酒精影響，沒有同意進行性行為，「事實上，她當時整個人僵住了，也不知道發生了什麼事」，最後判處男老闆2項未經同意性交和1項未經同意性接觸他人罪名，入獄5年半。

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