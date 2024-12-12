尼克星新女伴是《DD52》女神！約會再闖街頭表演　觀眾傻眼：快逃

▲尼克星（左）、玉婷（右）。（圖／翻攝自IG／nickpan129、_yuting_1102）

記者閔文昱／綜合報導

網紅「尼克星」日前遭F級傲人上圍辣模妙智「踩剎車（對方主動要求結束關係）」後，積極尋找下一春，甚至不惜到抖音與命理師連線算命，最後成功與參加過女團選秀節目《DD52》的呆萌系女孩「玉婷」搭上線，並展開約會。然而，他在約會中疑似又打算「挑戰」街頭藝人，讓不少粉絲看了膽戰心驚，紛紛狂勸玉婷「快逃啊！」

尼克星先前遭一名街頭表演藝術家發文控訴，在表演過程中一直想衝進表演者設置的安全線，甚至出言干擾挑釁「我要挑戰你」，讓該名表演自覺受到羞辱，在社群平台上PO出畫面呼籲「希望大家可以好好尊重表演者」。儘管尼克星事後現身道歉，解釋當天以為他是街舞舞者，只是想一起「have fun」，沒有任何惡意，但還是遭到網友炎上。

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尼克星今（11日）在YT開啟「約會啦啦隊女孩陳玉婷」直播，此次約會對象換為曾參加過《菱格世代DD52》選秀節目、入選啦啦隊「小龍女」16人名單的玉婷，2人先是去了中山區一間醫髮診所洗頭，再到大安區人氣紐約甜點品牌店享用下午茶，期間尼克星似乎因為有了與妙智約會的前車之鑑，互動方式明顯收斂許多，雙方相處融洽。

▲尼克星與玉婷展開第一次約會。（圖／翻攝自YouTube／尼克星拳擊，下同）

下午茶行程結束後，2人又前往大稻埕碼頭貨櫃市集散步。然而，到了現場後，尼克星發現有街頭藝人、同時也是知名音樂網紅的蔡羽忻在現場演唱，忍不住「老毛病」再犯，上前要求親自獻唱一曲，所幸這次獲得對方同意，尼克星也如願即興演唱了一首歌。

本以為此段落結束後，2人將繼續進行後續行程，不料尼克星似乎意猶未盡，打算再向街頭藝人要求高歌一曲，即使攝影師提醒「剛剛很多人表情不對」，就連玉婷的笑容也開始有些僵硬，但他仍執意上前詢問，遭對方拒絕。好在此次尼克星也不再糾纏，回到位子上繼續享用美食。

許多觀眾看到這一幕，不禁冷汗直流，紛紛在留言區狂刷「回到了最初的起點，像妙智的劇情重演」、「玉婷快逃啊」、「玉婷記得踩煞車」、「煞車2即將上映」、「誰來煞車第二季完結篇，但總共只有一集」、「跟各位保證，玉婷手煞車已經慢慢往上拉了」、「有人報警了嗎？」

最終，2人一同前往餐酒館，尼克星把握機會挽回頹勢，2人又是玩遊戲又是深聊對彼此的看法，甚至還一度牽起小手，看得出氣氛略顯曖昧，最後就在2人一起合比愛心下，結束這場直播。