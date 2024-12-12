軟硬兼施！傳川普邀請習近平「出席就職典禮」　外國元首從沒參加

▲川普與習近平2019年在大阪G20高峰會見面。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

多名消息人士向CBS透露，美國總統當選人川普，已邀請中國國家主席習近平參加就職典禮，而根據官方紀錄，從來沒有外國元首出席該活動。與此同時，川普的許多內閣人選，對中立場依舊強硬。

消息人士透露，在11月初勝選不久之後，川普就已經發出邀請，但目前尚不清楚習近平是否接受。中國駐華府大使館發言人尚未回覆媒體置評要求。

除了習近平之外，川普團隊也提出1月20日接待其他領袖的可能性。匈牙利極右翼總理維克多（Viktor Orbán）與川普關係良好，本周也訪問了川普的佛州居所海湖莊園（Mar-a-Lago），據傳「仍在考慮」是否出席。

川普團隊發言人萊維特（Karoline Leavitt）說，「世界領袖都在排隊等著與川普總統見面，因為他們知道，他很快就會重新掌權，並且透過美國在全球的實力恢復和平。」



事實上，各國大使與其他外交官，通常都會受邀出席，但根據美國國務院1874年以來的紀錄，從來沒有外國領袖參加過這項權力交接儀式。

川普長期認為，領導人之間的密切關係，正是達成國際協議的關鍵。11月5日以來，各國領袖都不惜長途跋涉與他會面，包括加拿大總理杜魯道、阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）。法國總統馬克宏更是川普勝選之後，第一個在海外接待他的世界領袖。

不過，川普核心圈成員依然對習政府抱持尖銳批評態度，包括準國務卿盧比歐（Marco Rubio）、國安顧問提名人選瓦爾茲（Mike Waltz）。與此同時，川普威脅提高中國商品的關稅，華府也要求TikTok中國母公司必須在1月19日、也就是川普就職前夕，出售這款社交媒體app，否則將在美國面臨禁令。