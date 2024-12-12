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川普將二度獲選《時代》年度風雲人物　擊敗馬斯克、凱特王妃

▲▼ 美國總統當選人川普。（圖／路透）

▲美國總統當選人川普。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國政治新聞媒體Politico引述知情人士說法指出，美國總統當選人川普將獲選為時代雜誌2024年度風雲人物（Person of the Year），預計將於12日正式公布。此前，川普與英國凱特王妃（Kate Middleton）、特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）等人一同入圍。

CNN、路透、福斯新聞等報導，這將是川普第二度獲選為時代雜誌年度風雲人物，他上一次是在2016年當選美國總統後獲獎，這意味著川普被認為是對全球事務發揮最大影響力者。為了慶祝，川普12日將會在紐約證券交易所敲響開市鐘，他的家人們也將罕見出席，包括女兒伊凡卡（Ivanka Trump）。

針對相關消息，時代雜誌表示，在正式發布之前不會對年度風雲人物評選做出回應，今年獲選者將在12日上午公布在Time.com網站。今年入圍者包括許多知名人物，包括英國凱特王妃、特斯拉創辦人馬斯克、美國副總統賀錦麗、以色列總理納坦雅胡、Meta執行長祖克柏等人。

每年時代雜誌都會評選一整年對世界影響最大的個人、團體或是概念，去年由美國流行音樂天后泰勒絲（Taylor Swift）獲選，過去獲獎者包括已故英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）等人。

川普2015年曾經入圍時代雜誌年度風雲人物，但當年由時任德國總理梅克爾獲獎，他曾稱梅克爾是正在毀掉德國的人。不過在2016年獲獎之後，川普改口稱這是巨大榮幸，意義非凡。

這也將是川普第三度登上時代雜誌封面，除了兩次獲選年度風雲人物之外，今年7月時代雜誌封面選用川普造勢遇槍擊濺血後振臂握拳照。

▼川普遇刺經典照登上今年7月《時代雜誌》封面。（圖／翻攝自X）

遇刺後浴血高喊奮鬥！　川普「英雄式畫面」登上《時代雜誌》封面

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