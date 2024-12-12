表演後空翻突然昏倒　啦啦隊女成員直接墜地「脖子當場折斷」

▲啦啦隊後空翻受傷。（圖／示意圖／達志影像／美聯社）

記者李振慧／綜合報導

美國一名啦啦隊女成員在大學足球比賽表演，進行後空翻時突然感覺眼前一片黑，導致落地時沒有正確掉落在搭檔手上，而是直接撞到地板上，脖子因此折斷、脊椎骨骨折，恐怖畫面全被拍下。

居住在肯塔基州的29歲女子柯芮(Corey Martens)，11月2日在當地大學Morehead State University所舉行的美式足球比賽中表演，因為身體狀況不適，導致她表演後空翻時，頸部意外墜地受傷。

@coreypikachu The story of how I blacked out and broke my neck… Oops. Disclaimer: I’m okay and undergoing treatment, twas a freak accident for sure ♬ Windows Error - Windows

影片中可看到，柯芮的隊友順利完成高難度動作，當輪到她時，她突然眼前一昏，導致她後空翻發生意外。影片在網路上瘋傳後，柯芮坦承，她當時因為飢餓，所以在後空翻時人突然昏了一下。

柯芮表示，「當我準備後空翻時我昏倒了，我覺得是因為我沒有吃到足夠的食物，而且我鐵含量很低，雖然只昏迷了1秒，卻是在最糟糕的時刻」，送醫發現椎骨骨折的她很幸運沒有癱瘓，留院接受治療6小時後已回到家中休養。

影片在TikTok上獲得70多萬點閱，柯芮表示，她現在還在康復中，雖然可以走路，但是很多活動仍不能進行，雖然第一時間看到事發影片也覺得很痛苦，但她決定要走出傷痛，並且努力復健要重回啦啦隊。