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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

稱馬執政哪有軍演遭打臉　馬辦：習近平當面告訴馬英九非針對台

▲▼ 賴士葆 羅智強 徐巧芯等立委與馬英九基金會蕭旭岑執行長 召開 請民進黨政府高抬貴手 不要對兩岸交流戒嚴 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲馬英九基金會執行長蕭旭岑。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

共軍近來在台海軍演規模不斷升級，馬辦執行長蕭旭岑昨嗆「馬英九執政時哪有軍演？」要民進黨想辦法對人民負責，卻被翻出，據中國軍方過去統計，共軍2014年平均1.5天就會軍演一次，隔年馬英九接受《BBC》專訪時，也對當時共軍頻繁演習表達不滿。蕭旭岑今（12日）不認翻車並指出，習近平當年新加坡「馬習會」時當面告訴馬英九，中國軍演並非針對台灣，「『聯合利劍』就是針對你（賴政府）！」

中國解放軍大批軍機、軍艦連日在台灣周圍海空域活動，規模甚至被認為是1996年台海危機以來最大。而據中國官媒《新京報》2014年12月31日的報導，中國國防部回顧2014年解放軍和武警部隊活動，共舉行200多場師旅以上規模的實兵演習，幾乎等於該年每1.5天，共軍就會有一場軍演。報導還稱，2014年共軍演訓場次與密集程度，皆創下當時紀錄。

蕭旭岑今日接受廣播節目專訪《千秋萬事》時批，昨天有國安人士反諷當年在總統府時都在睡覺？拜託！中國國家主席習近平在當年新加坡「馬習會」時當面告訴前總統馬英九，中國軍演並非針對台灣，藉此證明國安官員與民進黨政客搬弄是非，「『聯合利劍』就是針對你（賴政府）！」

蕭旭岑強調，中國軍演是賴政府的責任，過去馬政府時代有對台軍演嗎？那位匿名的國安官員若非無知，就是欺騙國人，事實上各國都有軍演，但在馬政府時代有感受到中國針對台灣軍機繞台或環台軍演嗎？「這表示中央政府無能。」

蕭旭岑說，當年新加坡「馬習會」，馬英九當面向習近平提及台灣人對中國軍演的反應，習近平說，軍演並非針對台灣，所以「『聯合利劍』就是針對你（賴政府）！」而原因就是賴政府不遵守中華民國憲法，主張「兩國論」，賴政府沒有辦法處理好兩岸關係，卻把責任都推給在野黨，賴政府真的很無能。
 

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