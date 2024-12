電子煙「嘴前爆炸」左手瞬間殘了！　美15歲少年驚恐滿臉血

▲加州一名少年被電子煙炸傷。(示意圖/達志影像/美聯社)



記者吳美依/綜合報導

美國加州發生恐怖意外,一名15歲少年把電子煙放入嘴裡時,裝置竟突然爆炸,導致他臉部及手部嚴重受傷,甚至被迫截肢,幸好成功保住一命。

艾登(Aiden Dean Adams)在家附近的高架橋下方吸食電子煙,卻發現裝置故障了,心想可能是零件沒對準或卡住,於是拿到地上敲幾下,未料一放入嘴裡,瞬間傳出「轟」一聲及巨大閃光。幸好,他依然神智清晰,在路過駕駛的熱心協助下,馬上趕回家裡,並在爸媽撥打911之後,迅速送醫。

艾登的頭髮燒焦,臉部被碎片打傷,整件襯衫都是血,在醫院接受數小時手部手術,包括重建「幾乎被切斷」的拇指,截去部分中指與食指。他預期需要數周才能康復,將暫時待在家裡休養。

事實上,艾登10歲就開始偷偷吸食電子煙,被父母發現之後,仍會溜出家門偷抽。他會把遭丟棄的電子煙撿起來修理、改造、再次使用,這次爆炸的裝置是從另一個人那裡拿到的,已經使用一段時間。

California boy, 15, has fingers amputated and horrific facial injuries after vape blew up in his face

via https://t.co/JJgrrHwHNg https://t.co/Lm0DDxZgoK