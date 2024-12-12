電子煙「嘴前爆炸」左手瞬間殘了！　美15歲少年驚恐滿臉血

▲加州一名少年被電子煙炸傷。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國加州發生恐怖意外，一名15歲少年把電子煙放入嘴裡時，裝置竟突然爆炸，導致他臉部及手部嚴重受傷，甚至被迫截肢，幸好成功保住一命。

艾登（Aiden Dean Adams）在家附近的高架橋下方吸食電子煙，卻發現裝置故障了，心想可能是零件沒對準或卡住，於是拿到地上敲幾下，未料一放入嘴裡，瞬間傳出「轟」一聲及巨大閃光。幸好，他依然神智清晰，在路過駕駛的熱心協助下，馬上趕回家裡，並在爸媽撥打911之後，迅速送醫。

艾登的頭髮燒焦，臉部被碎片打傷，整件襯衫都是血，在醫院接受數小時手部手術，包括重建「幾乎被切斷」的拇指，截去部分中指與食指。他預期需要數周才能康復，將暫時待在家裡休養。

事實上，艾登10歲就開始偷偷吸食電子煙，被父母發現之後，仍會溜出家門偷抽。他會把遭丟棄的電子煙撿起來修理、改造、再次使用，這次爆炸的裝置是從另一個人那裡拿到的，已經使用一段時間。

California boy, 15, has fingers amputated and horrific facial injuries after vape blew up in his face

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父親羅伯特（Robert Dean Adams）回憶，兒子躺在家門口時，手部傷勢非常恐怖，「從裡面被翻到外面」，拇指幾乎被完全切掉，「你可以看到骨頭、手指、手的韌帶。」他與妻子曾懇求兒子不要吸電子煙，因為這會帶來無數健康風險，包括肺部疾病、心臟損傷及成癮，但「我從沒想過他會發生這種事情。」

每日郵報報導，電子菸2010年中期開始流行，短短幾個月就比傳統香菸更受歡迎。大約20年前，美國將近30%青少年抽香菸，今年只剩下1.7%。但2024年數據顯示，嘗試電子菸並且上癮的青少年人數減少，而嘗試戒菸的青少年人數可能比以往任何時候都更多。

儘管2024年仍有250萬名青少年使用菸草產品，但這個數字已經低於2023年的280萬。同一時間段，電子煙的使用數也顯著下降，從213萬暴跌至163萬。