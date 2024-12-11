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陸委會幫北市府宣布「能配合延後雙城」　事前0溝通、遲未說誰需補件

▲▼ 雙城論壇,蔣萬安,龔正。（圖／記者趙禕攝）

▲台北市長蔣萬安（右）於2023年8月赴陸，參加由上海方主辦的雙城論壇，圖為上海市長龔正（左）。（圖／記者趙禕攝）

記者袁茵／台北報導

台北上海雙城論壇預計17日登場，陸委會副主委梁文傑11日「有但書同意」，卻稱「若中共施壓情勢持續惡化，北市府能配合中央決定，隨時延後活動」，且102名上海訪團名單有部分人士待補件。但市府人士透露，陸委會稱「北市府能配合」，可是卻從沒來溝通，而且截至今晚都未說明，究竟是誰、多少人需要補件。

台北上海雙城論壇自2010年舉辦至今從未中斷，中間歷經過藍白3任台北市長郝龍斌、柯文哲、蔣萬安，而蔣萬安更於去年風光到上海參加論壇，受到熱情的歡迎，還跟上海市長龔正在台上大玩自拍。

今年輪到台北市主辦雙城論壇，主論壇與分論壇預計17日登場，由上海市副市長華源16日率隊抵台，主題訂為「智慧治理，永續未來」，3個分論壇分別是「友善交通分論壇」、「河川治理分論壇」、「人文城市分論壇」，並將簽署「台北市與上海市推動智慧醫療合作備忘錄」與「台北市立動物園與上海動物園小貓熊物種交流及保育合作備忘錄」。

▲▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會副主委梁文傑。（資料圖／記者蔡紹堅攝）

但就在雙城論壇舉辦前一週，民進黨動作頻頻，除了民代喊話停辦外，黨中央更開記者會批評蔣萬安違背2年前承諾，而國防部也公布共軍大量調動機艦，散佈在超過台灣往東的第一島鏈與第二島鏈間；不僅如此，10日晚間卻突然傳出，若中共持續對台進行軍事脅迫，陸委會不排除停辦雙城論壇等消息。

面對已經行之有年且僅存的兩岸官方溝通平台，可能被陸委會中斷，台北市長蔣萬安11日上午公開喊話，很希望雙城論壇能繼續辦下去，且也盼上海團包括市府團隊、媒體、專家學者等102人在內，都能順利到台北市進行市政交流，「越緊張越困難時，越需要溝通交流，交流比不交流好，增加了解比增加誤解好」。

而陸委會也真如媒體報導，11日下午4時臨時召開記者會，由副主委梁文傑宣布，為營造兩岸和諧氣氛，政府願意釋出最大善意，先同意上海訪團來台出席雙城論壇，讓台北市府能繼續安排相關工作，「但若中共施壓情勢持續惡化，台北市政府會配合中央決定，隨時延後活動。」

不僅如此，對於訪團名單的102人是否都獲同意來台，梁文傑未說明確切數字，僅稱已「通案同意」陸方人士來台，但北市府要補齊一些文件後才會發證，「北市府是上周三才送件，下周三就要辦，兩個禮拜的時間是很趕的，我們已經盡量給北市府方便了。」且梁還直言「如果最後補不齊證、補不齊文件，那就沒有辦法。」

面對梁文傑稱「北市府會配合中央決定，隨時延後活動」等內容，市府人士感嘆，陸委會至今都沒有跟台北市政府溝通，就直接幫台北市政府宣布「配合隨時延後活動」，但市府的立場一直是希望17日舉辦，不懂「隨時延後」定義。

另外，市府人士也提到，陸委會無論是在開記者會前、記者會結束後，都沒有告知北市府「哪些要補件」，截至此時此刻也沒收到具體函文，所以不知道上海團102人當中，誰的資料不齊、誰拿不到證。

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