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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

曝陸委會杯葛「雙城論壇」手段　蕭旭岑嘆賴清德私下挺兩岸交流

▲▼民眾黨【集結！為台灣的司法正義站出來！】公民怒吼第一站，蕭旭岑。（圖／記者周宸亘攝）

▲馬英九基金會執行長蕭旭岑。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄭佩玟／台北報導

前總統馬英九12月18至26日將率台灣青年赴黑龍江、四川出席「海峽兩岸青年冰雪節」活動並參訪，遭民進黨批一錯再錯，將成為歷史罪人。馬英九基金會執行長蕭旭岑12日透露，海基會董事長吳豊山私下問過賴清德對交流看法，賴清德說，「我當然支持兩岸交流啊！」那為何賴政府的陸委會、海基會做的卻不一樣？並公布政府部會的杯葛手段。

蕭旭岑上午接受《千秋萬事》專訪時批評，政府動用行政手段到處恐嚇兩岸交流，除了馬英九基金會與台北市政府，很多交流團現在要來都被要求不能高調、不能受訪、不能講任何東西；他進一步分析政府程序杯葛手段，都是某部會先同意，最後跑出一個移民署或另一單位，突然要求補件，一直到最後兩天才同意，有些人證件根本沒辦法辦出來。

蕭旭岑感嘆，針對雙城論壇遭綠營狂轟，自己對北市府的無奈完全可以理解，陸委會如果技術性讓對岸官員來不了，是有可能的，「賴清德到底要不要交流？」從陸生團來台被霸凌，到現在台北市政府被放話，都令人懷疑賴政府對兩岸交流的立場，但自己從媒體得知，海基會董事長吳豊山私下問過賴清德對交流看法，賴清德說，「我當然支持兩岸交流啊！」

「既然賴清德這樣說，為何陸委會跟海基會做的事卻不一樣？」蕭旭岑質疑，陸委會副主委梁文傑與海基會祕書長羅文嘉的態度與賴不同，羅文嘉還要國人不要去大陸，到底賴政府是要交流不交流？根本民進黨黨內都亂了套！比方說，陸委會主委邱垂正就比較鴿派，當過多年兩岸學者，比較溫和正派，但是副主委梁文傑就是每天當鷹派，抹紅跟箝制雙城論壇的都是梁文傑，光一個陸委會就反應內部路線混亂，賴政府要是不想交流，就講清楚。

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