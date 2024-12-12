蔣萬安曾承諾「雙城論壇前提是中共不擾台」　綠酸跳票、北市府避談

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者陳家豪攝）



記者杜冠霖／台北報導

近日大批共機擾台，台北上海雙城論壇仍預計17日登場，而台北市長蔣萬安過去曾親口承諾，「雙城論壇的舉辦前提，就是中共不再擾台」。民進黨發言人吳崢11日表示，「雙城論壇的舉辦前提，就是中共不再擾台」有片為證，一字一句都是蔣萬安親口說出的話，曾經對市民的承諾，為何如今變成蒼白無力的過期支票？北市府則回嗆吳崢說法已被陸委會打臉。但市府對蔣萬安承諾一事並未回應。

台北上海雙城論壇預計17日登場，而近日因大批共機擾台，陸委會昨宣布「有但書同意」，稱「若中共施壓情勢持續惡化，北市府能配合中央決定，隨時延後活動」。蔣萬安受訪時則說，台北市政府立場，就是在兩岸關係越困難時越需要溝通交流，交流比不交流好，增加了解比增加誤解好，「所以我們一定會將今年雙城論壇辦好」。

對於蔣萬安態度，吳崢秀出一段蔣萬安於2022年台北市長選戰前承諾，「雙城論壇的舉辦前提，就是中共不再擾台」吳崢強調，有片為證，一字一句都是蔣萬安親口說出的話。蔣萬安是轉彎了，還是膝蓋軟了？

吳崢指出，先前馬英九基金會中生團訪台期間，共機共艦擾台頻率不減反增。現在，蔣萬安雙城論壇預計12/17在台北市舉行，但這兩天中國又在台灣週邊進行更大規模、更強力的軍事擾台行動，被指出中國企圖將台海內水化。

吳崢表示，中國正在印太第一島鏈周邊展開1996年以來最大規模的海上軍事活動，對區域穩定產生嚴重的挑釁和威脅。連美國防長昨天在訪問日本時，也公開抨擊中國的威脅行徑。

吳崢質疑，按照民防法，直轄市長就是戰時地方的民防體系指揮官。蔣萬安身為首都市長，難道不知道中國歷來大規模軍演，不論是模擬首都斬首作戰，或是跨海大規模登陸行動，解放軍兵鋒都首當其衝劍指台北市？對於中國赤裸的武力威脅，蔣萬安還要繼續裝睡嗎？

對此，台北市政府回嗆，陸委會已經核准舉辦雙城論壇、認同北市府堅持兩岸交流的必要性，也就形同打臉民進黨發言人吳崢，若依照發言人的邏輯，北市府堅持維持對話、舉辦雙城論壇是蔣萬安「膝蓋軟了」，難道發言人也認為核准舉辦的民進黨中央政府「膝蓋軟了」嗎？但北市府仍避談蔣萬安選舉承諾一事。

