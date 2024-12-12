民進黨「聯手苗博雅」威脅蔣萬安？　郭正亮：吳思瑤不選才派她

▲9日傳出民進黨可能提名苗博雅投入2026台北市戰選戰。（合成圖／資料照）

記者郭運興／台北報導

2026九合一縣市長選舉受到矚目，傳出社民黨台北市議員苗博雅，因2024立委選戰表現亮眼，綠營議員建議民進黨2026台北市長選戰提名苗博雅，出奇制勝。對此，前立委郭正亮11日表示，簡單講就是吳思瑤不選，因為她會怕，如果輸了，剛好被罷免，不是倒楣嗎？而王世堅自己早就說不會選了。他強調，苗博雅比一般的綠還綠，又不是中間派，怎麼可能會有比民進黨還大的票？就是因為沒人要選才派她。

據《民視新聞網》9日報導，綠營議員私下透露，苗博雅2024立委選戰表現亮眼，若民進黨在2026台北市長選戰提名，可作為奇兵，「出奇制勝」。而苗博雅也發文稱，「發生很多奇妙的事，很想跟大家分享，但要顧全很多人，她知道很多事情比幫自己說話更重要，只能說，從明天開始，各種莫名其妙攻擊會更多，自己在場上不是為了成績，而是為了大家期待，為了要一起贏」。

對此，郭正亮於節目《下班瀚你聊》表示，民進黨就是認為台北選不上，才會叫苗博雅出來選，所以還是不會上。

郭正亮直言，苗博雅比一般的綠還綠，又不是中間派，怎麼可能會有比民進黨還大的票？就是因為沒人要選才派她。簡單講就是吳思瑤不選，因為她會怕，而王世堅自己早就說不會選了。

郭正亮說，吳思瑤如果出來選，輸了20萬票，剛好可能被罷免，不是更倒楣嗎？所以只要聽到民主大聯盟，民進黨每次都要用這種大名詞，就要知道那區是選不上的。

郭正亮再說，譬如桃園，民進黨在桃園怎麼樣也要用自己人，但這也是難選的地方，可能叫王義川去試看看，如果王義川沒有接受，最後又會推出民主大聯盟，反正只要聽到這5個字就代表這區選不上。

最後，郭正亮強調，民進黨現在的氛圍，台北市必輸，而且會輸得很慘，如果吳思瑤不選，等於不負責任，都當幹事長了，還可以不選市長嗎？那當黨的領導要幹嘛？後面出來的就會變成莫名其妙的人，而自己對王世堅太了解，王世堅一定不會選，民進黨才會去找苗博雅。

▼民進黨可能參選台北市人選，「堅瑤苗」三人。（合成圖／資料照）