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洪健益提案停辦雙城　蔣萬安大酸：陸委會同意要辦！議員趕快跟上

▲▼台北市長蔣萬安受訪。（圖／記者陳家豪攝）

▲台北市長蔣萬安受訪。（圖／記者陳家豪攝）

記者袁茵／台北報導

台北上海雙城論壇預計17日登場，陸委會11日宣布「有但書同意」，稱「若中共施壓情勢持續惡化，北市府能配合中央決定，隨時延後活動」；而民進黨台北市議員洪健益12日更拿出「即刻暫停辦理雙城論壇」連署書。對此，台北市長蔣萬安大酸，陸委會已經同意辦雙城，「民進黨議員要趕快跟上！」。

蔣萬安12日上午出席KKCompany研討會，針對洪健益要連署停辦雙城論壇，會不會覺得打臉陸委會？蔣萬安表示，陸委會已在昨天同意今年雙城論壇在台北市舉辦，也看到陸委會認同台北市一直堅持雙城舉辦下去的立場，越困難越需要溝通交流，台北市政府立場就是堅持辦下去，也會依照中央核定的12月17日期程舉辦，「我們也一定會善盡地主之誼、同等待客之道，接待上海訪團。」

媒體追問，蔣萬安2年前曾說共機擾台的話就不會辦雙城，對此民進黨質疑「膝蓋變軟」？蔣萬安強調，陸委會已經同意雙城論壇在台北市舉辦，所以陸委會也認同台北市將雙城堅持辦下去的立場，「民進黨議員要趕快跟上」。

不過，根據台北市議會議事規則，議員連署提案後需先送交程序委員會核定，接著再送大會一讀會討論後，交由所屬委員會討論。但由於雙城論壇17日就要登場，下一次召開程序委員會時間是18日，換言之，當時雙城已經結束，時程已來不及。

▼民進黨台北市議員洪健益提案停辦雙城論壇。（圖／洪健益提供）

▲▼民進黨台北市議員洪健益提案停辦雙城論壇。（圖／洪健益提供）

 

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