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國家公園署加強阻絕設施　防止越野車橫行山林

▲國家公園署強化阻絕設施聯合取締行動 。（圖／國家公園署提供）

▲國家公園署強化阻絕設施聯合取締行動 。（圖／國家公園署提供）

記者陳崑福／屏東報導

近日2024墾丁越野車大會師約500餘名騎士參加，活動經屏東縣車城鄉公所及恆春鎮公所核准路權同意於該鄉山區合法舉行，卻有部分騎士脫序進入園區赤牛嶺至大山母山步道（經山友通報約10輛)，國家公園署墾丁國家公園管理處已啟動比對相關活動影像及監視器，並依違反國家公園法第13條第7款規定逕為舉發違規者。另恆春警局在活動期間也於公路取締無牌越野車行駛，共開出3件告發單。

▲國家公園署強化阻絕設施聯合取締行動 。（圖／國家公園署提供）

國家公園署表示，為維護園區得天獨厚的淺山海岸環境及海域珊瑚礁生態環境，避免越野車等脫序活動亂竄山林造成地表裸露、以致水土流失問題。自110年至今，已取締7件越野車橫行案例，其中一件為本次騎士大山母山違規。

去（112)年，墾管處完成赤牛嶺至大山母山步道系統，並設置入口阻絶及設置禁止越野機車活動告示牌，惟日前仍部分騎士藉空隙強行闖入。

國家公園署表示，為防範類似事件重演，墾管處將加強登山入口阻絕設施設計、增設監控設備、禁止越野機車活動看版及電子布告牌，並與相關單位合作，在未來活動期間聯合取締違法行為。此外，墾管處將透過騎士於社群媒體上傳的違規照片追查相關人員。

國家公園署再次呼籲大家「愛護墾丁山林、用足跡取代輪跡」，勿以越野車飆山、飆水破壞園區水土保持環境及山林步道的寧靜。

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