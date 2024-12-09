越野騎士三軍聯訓山區拚場大會師 　警強勢取締...開罰扣車扣牌

記者陳崑福／屏東報導

恆春警分局接獲情資，12月8日於三軍聯訓基地附近山區辦理越野騎士大會師活動，警方預先編排勤務，於車城、牡丹及恆春地區部署警力，並與軍方協調聯繫，共同管制取締違規越野車，當（8）日共取締3件交通違規（拼裝車行駛1件、不依規定位置懸掛號牌2件），查扣越野車1部，號牌2面。

▲恆春警方取締野越車違規行為 。（圖／記者陳崑福翻攝）

恆春警分局表示，依道路交通管理處罰條例第12條第1項第2款規定，拼裝車輛未經核准領用牌證行駛，處新臺幣三千六百元以上一萬零八百元以下罰鍰，並禁止行駛，車輛當場沒入；同法第12條第1項第7款規定，已領有號牌而未懸掛或不依指定位置懸掛，處新臺幣三千六百元以上一萬零八百元以下罰鍰，並禁止行駛，吊銷其牌照。

恆春分局呼籲民眾切勿違規，除行駛道路須有合格牌照外，也務必遵守交通規則，以維護交通秩序。

墾管處說，該處獲報後即會同警政署保七總隊第八大隊前往取締，惟越野車已經離去。而有關越野車行駛園區山林步道，本處一直以來都有執行取締。未來將在步道兩端加強告示及阻絕設施並與警方配合加強情蒐，以提早因應類似的會師行動。

該處呼籲車友，國家公園禁止越野車任意行駛山林步道，一經查獲時依違反國家公園法第13條7款「將車輛開進規定以外之地區」開罰3000元，請車友切勿以身試法。

