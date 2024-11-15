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歷史性時刻！ 墾丁國家公園與核三廠合作保育紫斑

▲墾管處與台灣電力公司第三核能發電廠15日簽署訂「墾丁國家公園紫斑蝶保育」合作備忘錄 。（圖／墾管處提供）

▲墾管處與台灣電力公司第三核能發電廠15日簽署訂「墾丁國家公園紫斑蝶保育」合作備忘錄 。（圖／墾管處提供）

記者陳崑福／屏東報導

墾丁國家公園管理處與台灣電力公司第三核能發電廠今(15)日於國家公園署大廳舉辦「墾丁國家公園紫斑蝶保育」合作備忘錄簽署儀式，由墾管處長陳乾隆與核三廠長高起簽署備忘錄，並邀請國家公園署代理署長陳貞蓉、台灣電力公司處長林志保等人共同見證這場跨單位合作在保育紫斑蝶上的歷史性時刻。

▲墾管處與台灣電力公司第三核能發電廠15日簽署訂「墾丁國家公園紫斑蝶保育」合作備忘錄 。（圖／墾管處提供）

▲墾管處與台灣電力公司第三核能發電廠15日簽署訂「墾丁國家公園紫斑蝶保育」合作備忘錄 。（圖／墾管處提供）

陳貞蓉代理署長表示，紫斑蝶是墾丁地區常見的蝴蝶物種，但其龐大數量也帶來了一些生態挑戰。民國110年夏天，墾丁地區湧現大量新羽化的紫斑蝶飛越馬路，造成嚴重的路殺現象。墾管處為瞭解紫斑蝶的遷徙路徑及其保育需求，於隔年委託紫斑蝶專家詹家龍展開相關調查。

▲墾管處與台灣電力公司第三核能發電廠15日簽署訂「墾丁國家公園紫斑蝶保育」合作備忘錄 。（圖／墾管處提供）

經調查發現，觀察到紫斑蝶在高峰期間(每年5-6月)，每分鐘估計高達1260隻從核三廠馬鞍山湧出，並飛過台26線南灣段。研究團隊後續針對此現象進入核三廠調查後發現，廠內馬鞍山區生長著高密度的盤龍木，為小紫斑蝶幼蟲提供了豐富的食物來源，證實這裡是小紫斑蝶的大規模繁殖地。

國家公園署表示，基於這些研究發現，墾管處與核三廠長開始展開「紫斑蝶保育」密切合作，今(113)年為減少路殺現象，在台26線南灣段設置蝴蝶防護網，這是雙方保育行動的首步實踐。

陳代理署長強調，這項計畫不限於墾丁國家公園內，還延伸至範圍外核三廠之馬鞍山區，此舉響應了國際保育趨勢「其它有效保育區域」（OECM）的理念，以及符合聯合國「昆明—蒙特婁全球生物多樣性框架」協議中在2030年保護30%陸地的國際保育目標，展現臺灣在全球生物多樣性保育上的具體回應。

墾管處長陳乾隆表示，這場跨單位合作備忘錄簽署象徵著彼此在保護自然資源上的積極承諾，也呼籲更多企業參與國家公園署生物多樣性保育工作。企業通過投入保育行動，不僅能承擔企業社會責任，還能擴展與國際保育接軌的合作範疇，共同為全球生態永續盡一份力。

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墾管處核三廠紫斑蝶保育備忘錄

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