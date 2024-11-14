天兔來襲！太平山國家森林遊樂區+各步道　15日預警性休園封閉

▲颱風來襲，太平山遊樂區及各步道，15日預警性休園、封閉。（圖／林業保育署宜蘭分署提供）

記者游芳男／宜蘭報導

由於天兔颱風逼近，林業保育署宜蘭分署決定從11月15日起，太平山國家森林遊樂區及其轄下的社區型步道將進行預警性休園及封閉。

太平山國家森林遊樂區位於偏遠山區，由於豪大雨可能導致聯外道路如台七線、台七甲線、宜51線等封閉或中斷，為了旅遊安全，決定從11月15日（星期五）起預警性休園。同時，區內8條自然步道：鳩之澤自然步道、見晴懷古步道、檜木原始林步道、鐵杉林自然步道、茂興懷舊步道、翠峰湖環山步道、望洋山步道、台灣山毛櫸步道也將同步封閉。

此外，分署所轄的社區型自然步道（包含林美石磐步道、礁溪跑馬古道、聖母登山步道、拳頭姆自然步道、新寮瀑布步道、九寮溪自然步道、松羅步道、朝陽步道、南澳古道、蘇花古道-大南澳越嶺段、金瓜寮魚蕨步道）也將在11月15日同步暫停開放。羅東林業文化園區將配合宜蘭縣政府停班停課時間同步休園。

颱風警報解除後，各場域將進行災害勘查及環境整備，實際恢復開園、開放日期將做滾動式調整。林業及自然保育署宜蘭分署呼籲民眾隨時關注台灣山林悠遊網及太平山官網，並提醒大家颱風期間，應減少戶外活動，請勿前往山區步道，以確保安全。

參考資訊：

太平山官網：https://tps.forest.gov.tw/TPSWeb/wSite/mp

台灣山林悠遊網：https://recreation.forest.gov.tw/

太平山官方FB粉專：https://www.facebook.com/tps100.forest?mibextid=ZbWKwL

太平山售票站：03-9809619