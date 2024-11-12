62歲陸男開越野車「保齡球式」衝撞人群　目擊者嚇：至少20死傷

記者廖翊慈／綜合報導

廣東珠海體育中心11日晚間發生一起衝撞事故。一名62歲的男子開著越野車，衝進正在運動的人群中，造成現場一片混亂。多名目擊者指出，該名肇事者繞體育中心的跑道數圈，目測死傷人數至少有20人，且大多為老人。

綜合陸媒報導，網傳影片顯示，在一處跑道上，多名傷者躺在地上動彈不得，還有傷者穿著校服，不少人忙著打電話求救，多輛救護車、警車抵達現場。還有一名網友錄下，車輛衝撞的畫面，見車子未停下，拍攝者便開始狂奔逃離現場。

▲現場畫面。（圖／翻攝自X，上同）

一名珠海體育中心附近的居民指出，每晚都有人在體育中心的跑道運動、散步，多為老人家，平時跑道都是圍起來的，正常情況下，不會有車輛進入。



一名目擊者表示，肇事越野車高速撞向，正在夜跑及散步的人群，「司機還圍著體育中心轉了幾圈，完全沒停下，大家驚慌失措，不斷尖叫。」

▲微博上曾瘋傳片段。（圖／翻攝自微博）

相關影片、話題原先在微博上瘋傳，現已無法看到，並從熱搜榜上消失。不少人懷疑，肇事者是在報復社會。

珠海公安局香洲分局發布的通報指出，一輛汽車11日晚上7時48分左右在珠海市香洲區體育中心，撞倒多名行人後，駕車逃逸，警方接報後，迅速到場處置，並協助傷者送醫救治，目前62歲樊姓男司機已被控制，相關調查處置工作正在進行中，傷亡人數尚在調查。