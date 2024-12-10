聯合檢視潛在風險　南消三大隊踏勘南鯤鯓代天府香客大樓

▲台南市消防局第三大隊為提升轄內香客大樓災時搶救應變能力，對南鯤鯓代天府「鯤鯓王會館」，共同辦理災害應變聯合踏勘。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第三大隊為提升轄內香客大樓災時搶救應變能力，此次由全台規模最大的王爺信仰中心南鯤鯓代天府「鯤鯓王會館」，配合消防局第三大隊及北門分隊等相關救災單位共同辦理災害應變聯合踏勘。

目的是使會館所有員工更加熟悉應變作業程序、通報流程，同時也讓消防人員了解香客大樓的危險因子，並透過與消防單位一同參與及討論的機會，更能深入發掘會館內潛在致災因子及更臻完善的救災方式，讓業者預先規劃因應，以建構出理想且完善的應變救災模式。

此次演練第三大隊共計出動10車16人，為因應場所狀況，由會館熟悉場所之員工為第三大隊及所屬中、分隊同仁介紹廚房區、客房區及其內部設置、避難平台及各樓梯出入口等，並由當日上班員工實際執行自衛消防編組演練，以檢視模擬災時搶救狀況之應變能力，結束後即召開檢討會，再由北門分隊針對會館鄰近道路、水源等狀況、相關火災危害因子進行分析研討以及踏勘或模擬搶救過程中與業者進行分享及其不足之處，同時指導如何與消防隊協力救災，提供有助災害搶救的資訊，讓消防隊能夠及早掌握現場狀況，及時採取必要的搶救佈署，提升救災效率，降低災損，如此不僅能強化香客大樓全體員工災時應變能力，亦能與消防戰力進行快速銜接，進而有效提升整體的救災效率，以保障來自四面八方的香客住宿安全。

第三大隊陳坤宗大隊長針對本次消防人員與業者進行交流，藉由雙向的腦力激盪的溝通討論，更能發掘出平時可能未注意到的安全隱患，用以預先防範因應，更是為場所與消防隊之間協力救災做準備；且轄區分隊除平時應了解轄內相關高風險場所資訊及搶救動線，更應與業者保持聯繫，落實預防管理，持續辦理相關訓練及搶救演練，使第一線救災人員掌握搶救重點，強化救災安全及提升搶救效能。

消防局李明峯局長呼籲各廟宇陣頭應配合減少燃放爆竹之政策，並以安全認可標示及定點少量施放為原則，不僅可增加熱鬧氣氛還能兼顧經濟及環保，亦能大幅降低火災發生的意外。

市長黃偉哲表示，台南市廟宇眾多，且許多廟宇經常進行跨縣市交流，更彰顯其多元文化價值，因此部分廟宇附近設立住宿空間，用以供信徒盥洗休憩，在發生災害時，廟方於消防人員到達前能有效應變，靠自己對環境的認識幫助自己順利逃生，既可避免人命的傷亡，以達防災的目的。