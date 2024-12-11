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英語文資優學生有福了　南市首創英語文資優教育！

▲台南市教育局將於114學年度首度推出國中小英語文資優教育方案，1國一英語文資優鑑定預計2025年1月6日開放報名，歡迎小學六年級學童報名參加。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市教育局將於114學年度首度推出國中小英語文資優教育方案，1國一英語文資優鑑定預計2025年1月6日開放報名，歡迎小學六年級學童報名參加。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南家中有英語文資優潛質小孩的父母看過來！台南市教育局將於114學年度首度推出國中小英語文資優教育方案，114學年度國一英語文資優鑑定預計在2025年1月6日開放報名，歡迎小學六年級學童報名參加。

▲台南市教育局將於114學年度首度推出國中小英語文資優教育方案，1國一英語文資優鑑定預計2025年1月6日開放報名，歡迎小學六年級學童報名參加。（圖／記者林東良翻攝，下同）

另亦教育局鼓勵小二到小五的學生積極報名各類資優鑑定，凡通過資優鑑定且具英語文優勢者，可報名英語文資優方案課程。

台南市長黃偉哲表示，英語文學習是全球化下不可或缺的未來力，推動英語文資優鑑定是希望透過拔尖的方案課程，引導台南優秀學子與國際接軌，成為具移動力與競爭力的未來公民！
教育局長鄭新輝表示，114學年度隆重推出英語文資優教育鑑定，讓具英語文卓越潛能的資優學生自信展能，適性發展，並提供更多元的安置服務。

▲台南市教育局將於114學年度首度推出國中小英語文資優教育方案，1國一英語文資優鑑定預計2025年1月6日開放報名，歡迎小學六年級學童報名參加。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市資賦優異教育資源中心主任林妘蓁表示，英語文資優鑑定依法規僅限國中階段，對象為設籍台南市或就讀台南市的小學六年級學生，報名時間為2025年1月6日至15日，鑑定初選於2月16日進行、鑑定複選於2月28日上午舉行，鑑定地點在永康國中。通過鑑定學生可參加方案學校提供的加深加廣課程，預計推出新聞寫作、線上創意說書、模擬聯合國等課程，依各校特色規劃，希望學生不僅習得知識，更能培養高層次思考能力具備國際視野，能與資優同儕一起進行國際交流活動！請家長記得把握時間上網報名！

▲台南市教育局將於114學年度首度推出國中小英語文資優教育方案，1國一英語文資優鑑定預計2025年1月6日開放報名，歡迎小學六年級學童報名參加。（圖／記者林東良翻攝，下同）

教育局說明，歡迎國小學生報名各類資優鑑定，鑑定期程請詳閱本市資優鑑定計畫，國小資優學生若具英語文優勢潛能，可另報名英語文資優方案課程，預計規劃有名著選讀與分享、創意說書、小小主播秀或議題討論等課程活動，方案課程預計於5月公告，請家長留意。相關資訊可至台南市資賦優異教育資源中心網站(https://gerc.tn.edu.tw/)查詢，或電話洽詢 06-2149750轉28。

▲台南市教育局將於114學年度首度推出國中小英語文資優教育方案，1國一英語文資優鑑定預計2025年1月6日開放報名，歡迎小學六年級學童報名參加。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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