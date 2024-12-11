台東縣府連6年獲政府服務獎　饒慶鈴：對縣府最大的肯定

▲台東縣府連6年獲政府服務獎。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府於第七屆政府服務獎中，以國際發展及計畫處推動的智慧城鄉發展、教育處的多元教學模式雙雙獲獎！台東縣長饒慶鈴11日率領縣府團隊北上受獎時表示，連續六年獲得政府服務獎，且為非六都唯一，是對台東縣政府團隊最大的肯定。

行政院今日於台大醫院國際會議中心舉行頒獎典禮，由行政院秘書長龔明鑫頒贈獎項。台東縣政府國計處以「台東-智慧城鄉生活（彈指之間‧觸手可及）」獲「數位創新加值」獎項、教育處「接住每個孩子，當老師的靠山」獲得「社會創新共融」獎項，展現縣府團隊在創新服務及回應民眾需求的用心倍受肯定。

饒慶鈴表示，TTPush自推出以來不斷創新應用，屢獲業界及政府的肯定，今年能獲得公務機關政府服務獎的最高榮譽，再次充分證明TTPush在數位轉型與智慧治理的卓越成就；「接住每個孩子，當老師的靠山」是台東縣政府看到現行教育受到少子女化影響，學生數逐年銳減，不能再用以往大班教學的模式，套用在現行台東教育所遇到的狀況。因此教育處透過公私協力，和民間團體、學術單位合作，打造適合台東的獨特教學模式。更要感謝主辦單位給予台東的肯定。

教育處長蔡美瑤進一步說明，縣府從108年開始推出的各項計畫，包含英語行動列車、傅爾布萊特計畫、線上跨校共學，以及協助教師精進的無教師證教師支持計畫、領域長期入校陪伴計畫，整合臺東縣數位學習專案辦公室數位資源，提供學校多元教學工具等，都是希望幫助現場教師解決教學問題，進而讓學生更有效的學習。

國計處長曹劍秋表示，今年「數位創新加值」獎項計51個機關參獎，經書面審查及實地訪視2階段評選，最終獲獎是對臺東近年推動智慧城市各項計畫的最大肯定。縣府不僅打造全台唯一數位點數循環經濟的智能服務，透過廢電池回收換金幣、健康計步、智能車服務等功能，讓數位科技真正融入縣民生活。未來將持續在創新、數位治理和服務提升更加努力，共同為縣民創造「彈指之間、觸手可及」的便捷友善生活。