逆轉！勞動部認「謝宜容霸凌」　李宇翔揭5重點：找回正義還公道

記者郭運興／台北報導

勞動部重啟北分署吳姓公務員輕生案件，勞動部長洪申翰今（11）日公布，針對前勞發署北分署署長謝宜容調查結果，洪申翰表示「內外部委員一致認為，謝宜容當然有霸凌」。對此，最初揭發此案的「吹哨者」民進黨新北市議員李宇翔，今天整理了霸凌案5個重點，他強調，報告無法喚回逝去的寶貴性命，但仍要找回這段時間流失的公理與正義，還給吳員一個公道。

李宇翔表示，正義會被邪惡所隱蔽，但堅持捍衛正義，邪惡終究會被打倒！整理關於勞動部北分署霸凌輕生案今日重點。

李宇翔指出，第一，謝宜容前分署長涉貪遭檢調收押禁見。第二，勞動部公布重啟調查，報告指出謝宜容管理模式不當，使北分署同仁長期處在高壓、不友善的惡劣工作環境，導致下情無法上達。

李宇翔再指，第三，吳姓公務員長期處於高壓工作環境，並遭到謝宜容以職場優勢地位管理，並賦予不合理的業務要求，確定構成職場霸凌。第四，根據分署同仁訪談結果，與檢視吳員出勤狀況，綜合相關事證，確定吳員的輕生為工作遭遇所致。第五，相關人員懲處，謝宜容維持最重送考績會兩大過免職，另秘書室、人事室主任調離主管職務。

李宇翔提到，自己從11月8日起，開始要求勞動部徹查，希望為吳姓同仁及其家屬釐清事情真相。儘管中間出現了讓人憤怒的調查過程與報告，但該負責的人也都已下台負責，並受到社會的譴責。

李宇翔說，感謝全民共同關注此案，及新任洪申翰部長扛下壓力，親自召集重啟調查，組成外部委員為主的調查小組，確實完成訪談、蒐集詳細資料還原事實。

最後，李宇翔強調，報告無法喚回逝去的寶貴性命，更永遠難以撫慰吳員親屬的悲痛，但大家仍要找回過去這段時間流失的公理與正義，還給吳員一個公道

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▼ 李宇翔收到上百封陳情信。（圖／記者崔至雲攝）