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謝宜容好大官威曝！濫用公帑助圍標　只為打造個人風格辦公室

▲▼勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署前分署長謝宜容，因任內涉貪污，11日凌晨移送新北地檢署複訊。（圖／記者黃哲民攝）

▲勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署前分署長謝宜容，因任內涉貪污，11日凌晨移送新北地檢署複訊。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署前分署長謝宜容，被指任內涉職場霸凌、以致1位吳姓男下屬尋短身亡，謝不僅因此被拔官、被新北地檢署簽分「他」字案調查有無瀆職罪嫌並限制出境、出海，接著又被告發任內涉嫌貪污，昨（11日）被新北地檢署搜索約談到案，今晨複訊後聲押禁見，新北地院今下午裁准，案情輪廓逐漸曝光。

檢方昨搜索約談的偵辦重點，集中在謝宜容所涉的貪污案，並非霸凌涉嫌的瀆職案。新北地檢署檢肅黑金專組檢察官陳柏文、黃佳彥，昨指揮調查局新北市調查處，同步搜索新北市新莊區、三重區與五股區共22處地點，除了位於新莊區的北分署辦公室，其餘為涉案廠商營業處所，並帶回謝宜容等23人調查。

▲謝宜容遭境管。（圖／突發中心翻攝）

▲謝宜容涉職場霸凌導致部屬尋短身亡，先前已被新北地檢署限制出境、出海。（圖／突發中心翻攝）

檢方查出，謝宜容在北分署長任內辦理辦公空間整修工程、視覺設計等標案，涉對林姓廠商給予差別待遇，林姓廠商並涉邀其他廠商圍標，或向同業借牌投標，得標後「量身打造」符合謝宜容個人偏好的辦公空間風格。

此外，檢方發現謝宜容任內以就業保險基金、就業安定基金採購公務伴手禮，涉挪用於私人公關饋贈。

▲▼快訊／謝宜容抵達新北檢　戴帽低頭「全身包緊緊」一言不發。（圖／記者黃哲民攝）

▲勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署前分署長謝宜容（中），因任內涉貪污，11日凌晨移送新北地檢署複訊，全身包緊緊、不發一語。（圖／記者黃哲民攝）

謝宜容昨上午被帶到新北市調查處問話，今（11日）凌晨1點40分送抵新北檢漏夜複訊，檢方認為謝女本案涉犯《貪污治罪條例》侵占公有財物、圖利、抑留不發職務上應發之財物、《政府採購法》以非法方法使開標發生不正確結果、借用他人名義投標共5罪嫌，且有逃亡、勾串滅證之虞，今上午6點多聲押禁見。

新北院今讓辯護律師閱卷並與謝宜容律見討論後，下午3點召開接押庭，下午4點多裁准羈押禁見，理由為檢方聲押所提出的相關事證，足以認定謝犯罪嫌疑重大，有逃亡、勾串共犯或證人之虞，有羈押必要，並禁止接見通信。

至於檢方昨約談的其餘22人中，包括林姓廠商等12人列為被告，檢方訊後諭知各交保3萬元到18萬元。

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