勞動部認謝宜容霸凌！　洪孟楷批：更證明上次要幫忙開脫

▲國民黨立委洪孟楷。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

勞動部勞動力發展署北分署公務員遭長官霸凌在辦公室輕生，11日勞動部公布重啟調查報告，顯示確有職場霸凌情形。國民黨立委洪孟楷直言，長期霸凌、輕生與工作有關，勞動部的再次報告，三項結論都打臉上次的報告，更證明上次就是要為勞發署北分署前分署長謝宜容開脫。

針對勞動部重啟調查北分署吳姓公務員輕生案，勞動部長洪申翰今天公布，針對前勞發署北分署署長謝宜容調查結果，「內外部委員一致認為，謝宜容當然有霸凌」。

洪孟楷指出，經過三個禮拜，今日勞動部再次提出針對北分署霸凌案件導致公務員輕生的調查報告，三項結論，包括「分署長管理不當、有遭受霸凌、輕生與工作有關」而這樣的結論跟第一次提出報告可說天差地遠，如果不是民怨沸騰，根本不會重啟調查。而今日的報告書，更證明當初的報告就只是要為謝宜容開脫的洗白書。

洪孟楷說，當時分署長還透過律師聲明，一切皆引用首次調查報告來為己開脫，如今全被打臉。包含「本次調查之訪談、匿名問卷意見回饋及相關事證，無法證明關係人甲有遭受長官職場霸凌情事。」如今證明確皆有相關。但遺憾的是，連一個往生事件的調查都要搞AB版，先粉飾太平已經成為民進黨政府處理事情的SOP，紙包不住火才有可能讓真相水落石出。

洪孟楷說，現在檢調已針對就安基金使用調查，並且謝宜容聲押禁見。但就安基金絕對不該是勞動部長的小金庫，任何不在使用範圍內就是不該動用，這不是解釋問題、而是法令明白規範。後續要求主計審計明確規範出使用目的，不合使用規定的一律刪除預算，才能真正對起「專業審查、嚴格把關」，不讓人民納稅錢被惡意濫用。