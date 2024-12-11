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寶林茶室團訟啟動「向業者求償3億元」　消基會下午地院提告

▲▼寶林茶室爆發嚴重食物中毒，圖為位於遠百A13食代館的事發店面，目前處於停業受檢的狀態。（圖／記者湯興漢攝）

▲寶林茶室食物中毒案，消基會將提出團體訴訟，求償近3億元。（圖／記者湯興漢攝）

記者許敏溶／台北報導

今年3月底，台北市信義區寶林茶室發生嚴重食物中毒事件造成6死。消基會今（11日）下午將前往台北地院，為30名受害者正式提出團體訴訟，請求殯葬費用、扶養費、精神慰撫金，以及3倍懲罰性賠償金，預計對業者求償近3億元。

寶林茶室今年3月發生嚴重食物中毒事件，造成6死、24傷。而發生寶林茶室食物中毒事件，消基會即向內部的法律委員會、義務律師團、衛福委員會和醫療委員會蒐集相關資訊，為團體訴訟工作的求償法源、中毒元兇等進行研析準備。

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消基會表示，從6月17日起，消基會正式針對「寶林茶室」食物中毒事件案展開團體訴訟收件工作，總共收到5位亡者及其家屬們、16位傷者，共計30位的請求權讓與，請消基會代為提起團體訴訟。

經消基會義務律師工作小組的計算，財產上損害，包含用餐金額、醫療費用、就醫交通費、無法工作之損失、看護費、將來醫療及相關費用支出、勞動力減損、殯葬費用、扶養費、其他費用、精神慰撫金，以及3倍懲罰性賠償金，共計求償約2.93億元。

消基會指出，預計今天下午2時於台北地方法院提告，並由消基會董事長鄧惟中主持記者會，以及主要負責本案件的消基會秘書長陳雅萍，以及義務律師團召集人蘇錦霞、義務律師團律師余宗鳴等。

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