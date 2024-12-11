寶林茶室中毒釀6死24傷　消基會赴法院提團體訴訟...求償2.9億

記者劉昌松／台北報導

台北市寶林茶室3月爆發食安事件，造成用餐客人中毒6死24傷，消費者基金會接受死者家屬與傷者委託，經蒐證計算後，11日正式到台北地院提起團體訴訟，代表30名消費者求償殯葬、醫療及懲罰性賠償金共近2億9302萬元。

台北市信義區寶林茶室分店在3月間爆發食安危機，一開始無法確認死者致命原因，引起社會恐嚇，經衛福部調查證實，死因與劇毒「邦克列酸」有關，北檢已將寶林茶室負責人黎仿軒及店長、廚師等5已列為《食安法》被告，現正等待最後的鑑定報告，全案仍由檢方偵查中。

▲消基會祕書長陳雅萍(左)代表30名寶林茶室中度受害者提告，向相關業者求償。（圖／記者劉昌松攝）

而消基會從6月開始對寶林茶室食物中毒案，開始團體訴訟收件工作，祕書長陳雅萍表示，原本受讓求償的消費者本來是32位，扣除2位不在國內，求償者共計30人，包括死者親屬以及傷者。律師蘇錦霞指出，求償對象包括寶林餐飲公司，以及事發分店所在的遠東百貨、台灣大時代等營利單位。

消基會表示，這次的食物中毒成因複雜，加上消費者找尋證物費時，律師協助計算求償依據等眾多因素，消基會已在最短時間蒐集證據送進法院，進入司法程序，為受害消費者求償主張工作送交承審法官手上，由司法還以正義。