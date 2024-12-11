寶林茶室案30人團訟求償3億　消基會：遠百、大食代也列被告

▲消基會為寶林茶室中毒案受害者提出團體訴訟，求償對象為遠東百貨、大食代餐飲、寶林餐飲等三家公司，總金額近3億元。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台北市信義區寶林茶室今年3月發生嚴重食物中毒事件。消基會今（11日）下午正式為30名受害者提出團體訴訟，並對遠東百貨、大食代餐飲、寶林餐飲等三家公司求償近3億元。消基會表示，由於北市府已經認定邦克列酸造成傷亡的因果關係，呼籲業者儘速與受害者達成和解。

寶林茶室今年3月發生嚴重食物中毒事件，造成6死、24傷。寶林茶室食物中毒事件發生後，消基會即向內部的法律委員會、義務律師團、衛福委員會和醫療委員會蒐集相關資訊，為團體訴訟工作的求償法源、中毒元兇等等進行研析準備。

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消基會董事長鄧惟中、主要負責本案件的消基會秘書長陳雅萍，以及義務律師團召集人蘇錦霞等人，今天下午前往台北法院正式提出團體訴訟。

陳雅萍表示，經過消基會義務律師工作小組計算，財產上損害，包含用餐金額、醫療費用、就醫交通費、無法工作之損失、看護費、將來醫療及相關費用支出、勞動力減損、殯葬費用、扶養費、其他費用、精神慰撫金，以及3倍懲罰性賠償金，共計求償約2.93億元。

義務律師團召集人蘇錦霞表示，這次共有30人提出求償，包括死亡者的家屬、配偶與子女，以及受傷的民眾，由於此案件的主因是寶林茶室的食物中毒造成，且根據消基法，共同經營業者需負連帶賠償責任，所以求償對象為遠東百貨、大時代餐飲有限公司及寶林餐飲事業有限公司，總金額約2.93億元。

蘇錦霞進一步表示，類似的團體訴訟，最困難在於證明其因果關係，但台北市政府的專家會議，已經認定寶林茶室的食物中毒是由邦克列酸中毒造成，所以未來官司在求償上相對比較容易，所以也呼籲業者，盡快跟受害者與家屬和解。