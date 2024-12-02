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小心中毒！專家警告「5種食物」別用微波爐加熱　剩菜最多冰4天

加熱,隔夜菜,隔夜飯,微波爐（圖／達志／示意圖）

▲ 有些食物用微波爐加熱反而增加食物中毒風險。（圖／達志／示意圖）

記者陳宛貞／綜合外電報導

微波爐能夠快速重新加熱食物，為現代生活增添許多便利，但若加熱不均反而可能使細菌繁殖，引發健康問題。專家警告，有5類食物千萬不可使用微波爐加熱，否則不僅營養流失，甚至可能導致食物中毒。

食物中毒常見原因包括沙門氏菌、大腸桿菌及李斯特菌等，「停止食物中毒」（Stop Foodborne Illness）機構執行長鲍姆（Mitzi Baum）指出，使用微波爐加熱食物時，中間至少需攪拌一次分散熱量，再放回微波爐中以達到適當溫度，至少需加熱至華氏165度（攝氏74度）。

堪薩斯州立大學食品安全教授菲布斯（Randall Phebus）建議，最簡單的方法就是購買溫度計，確保食物適當加熱。但為避免營養流失及食物中毒風險，專家指出以下5類食物，永遠不該使用微波爐加熱：

1. 嬰兒配方奶或母乳
使用微波爐加熱嬰兒配方奶或母乳容易導致熱量分布不均勻，較高溫的液體可能燙傷嬰兒口腔，且微波過程會破壞母乳中的營養成分。

2. 塞入餡料的禽肉
塞在家禽內的餡料不易達到殺菌所需溫度，可能殘留細菌，例如雞肉可能熟得很快，但內部餡料還未熟透，提高食物中毒風險。

3. 生肉或禽肉滷汁
雖然滷汁能為生肉增添風味，但未煮熟的滷汁可能含有導致食物中毒的病原體，必須先煮沸再倒進熟肉做最後調味。因微波加熱不均會使細菌殘留，就算是曾用爐火煮沸的滷汁也不建議重複使用。

4. 保存逾7天的剩菜
剩菜冷藏逾7天會滋生細菌或黴菌，重新加熱也無法消除風險，恐怕導致嚴重疾病。美國農業部建議，剩菜應在3至4天內食用完畢。

5. 室溫下放置逾2小時的食物
食物在室溫下放置過久，可能導致金黃色葡萄球菌或肉毒桿菌等細菌繁殖，釋放的毒素即使高溫加熱也殺不死，食用後易引發疾病。

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