黎巴嫩提高警戒！派兵增援過境點　嚴防敘利亞人非法越境

▲ 黎巴嫩士兵駐守馬斯納過境點。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

敘利亞總統阿塞德獨裁政權垮台，鄰國黎巴嫩當局下令提高警戒，嚴防任何敘利亞人非法入境。10日曾有武裝份子從敘利亞越境逼近邊境哨站，但在黎巴嫩軍方鳴槍示警後隨即撤退。

黎巴嫩官媒NNA援引內政部長馬拉維（Bassam Mawlawi）說法報導，當局已下達嚴格指示，防止敘利亞人隨意入境黎巴嫩，儘管目前敘利亞移民未出現任何「令人憂慮的行動」，黎巴嫩安全部隊仍持續加強警惕。

馬拉維說明，已採取嚴格措施，僅開放擁有黎巴嫩合法居留權者及能夠證明只是過境的旅客進入，「非法過境點已經關閉，受到黎巴嫩軍隊控制」。他補充，任何被起訴的敘利亞人將被拒絕入境，並證實沒有任何前敘利亞政府安全人員進入黎巴嫩。

據聯合國統計，黎巴嫩接納約150萬敘利亞難民。目前從黎巴嫩返國的移民比欲入境黎巴嫩的多，隨著敘利亞局勢穩定，黎巴嫩當局預估境內將有更多敘利亞人離開。

此前馬拉維於9日下令增援黎巴嫩與敘利亞間的馬斯納（Masnaa）過境點，並呼籲當局立即採取措施，防止敘利亞人非法越境。

另一方面，黎巴嫩軍方10日稱有身分不明的武裝份子從敘利亞越過邊境，接近一處邊境哨站後黎巴嫩軍方鳴槍示警，武裝份子隨後退回敘利亞境內。